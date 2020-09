Alle nieuwe maatregelen tegen het coronavirus op een rij

Cafés om 22 uur dicht

De horeca ontkomt „helaas” niet aan extra maatregelen, zei premier Rutte maandag. Alle restaurants en cafés moeten vanaf deze dinsdag dicht op 22 uur, om 21 uur is de laatste inloop. Ook mag een café of restaurant binnen maximaal dertig gasten ontvangen en buiten veertig. De nieuwe coronamaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd zijn een „enorme klap en tegenvaller” voor de horeca. Dat zegt directeur van Koninklijke Horeca Nederland Dirk Beljaarts maandagavond. Volgens hem doet de horeca er alles aan om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden.

Ook stelt Beljaarts dat er relatief weinig besmettingen zijn in de horeca. Daarom noemt hij de maatregelen „symboolpolitiek”. „Ik denk dat het UWV het heel druk gaat krijgen met ontslagen horecawerknemers als de sector niet een veel ruimere financiële vergoeding gaat krijgen.”

Het zijn nieuwe beperkingen voor een sector die dit jaar 2,5 maand helemaal dicht moest – van half maart tot 1 juni – en het ook nu nog moeilijk heeft. Heropening van restaurants, cafés en hotels is zelfs nu al vaak „een verliesgevende situatie”, aldus branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Voor herfst en winter waren al extra zorgen, omdat terrassen (deels) niet gebruikt kunnen worden.

De horeca leunt zwaar op de NOW-regeling. Bij bijna de helft van de ondernemingen zijn werknemers ontslagen. Horecaondernemers zeiden in augustus dat ze verwachten dit jaar ongeveer de helft minder om te zetten dan normaal. Toen sprak KHN nog de hoop uit op versoepeling. De sector baalt er daarnaast van verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de coronaregels van gasten.

Mondkapjesadvies

In de vier veiligheidsregio’s (Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost) wordt mensen geadviseerd een mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Dat maakte de Amsterdamse burgemeester Halsema maandag bekend. Het is een advies, dus er wordt niet op gehandhaafd.

Daarnaast moeten kappers en schoonheidsspecialisten klanten verplicht registreren om bron- en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken. Een heel grote omschakeling is dat niet, zeggen woordvoerders van de twee branches. Zomaar binnenlopen kon toch al niet meer. Klanten maken verplicht een afspraak en bij een ‘intake’ wordt naar hun gezondheid geïnformeerd.

Tijdens de ‘intelligente’ lockdown die half maart werd afgekondigd moesten kappers en schoonheidssalons dicht, met een omzetval van ruim een derde tot gevolg in het eerste half jaar van 2020 (nieuwere cijfers zijn er nog niet). Op 11 mei mochten ze weer aan de slag. Relatief snel: dat was bijvoorbeeld drie weken eerder dan de horeca.

Deurbeleid winkels

De detailhandel moet „een verplicht deurbeleid” gaan voeren, om te zorgen dat er niet te veel mensen binnen komen en de anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

In de winkels in de eerder genoemde veiligheidsregio’s gaat het advies gelden een mondkapje te dragen. Winkeliers mogen mensen weigeren die dat niet willen.

Verder moeten supermarkten weer een streng deurbeleid gaan voeren door wagentjes of mandjes schoon te maken. Ook komen er in grote supermarkten twee momenten per dag waarop kwetsbare mensen kunnen winkelen. Verder geldt – nog steeds – het advies om alleen boodschappen te doen.

Thuiswerken, tenzij…

Het kabinet adviseert om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Stap niet in de bus of tram om te gaan winkelen”, zei premier Rutte tijdens de vervroegde persconferentie. En: werk thuis, tenzij het écht niet anders kan. De oproep van Rutte is scherper dan zijn eerdere verzoek om „zoveel mogelijk” thuis te werken. Ook is er nu een sanctie: een bedrijf waar een „serieuze besmetting” plaatsvindt, kan twee weken worden gesloten. De afgelopen maanden gingen werknemers weer vaker naar kantoor. „Werkgevers kregen meer aandacht voor de nadelen van thuiswerken”, zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN: het verminderde groepsgevoel, de onmogelijkheid om te brainstormen.

Het gemiddelde aantal mensen op de werkplek lag vorige week slechts een kwart lager dan begin dit jaar, concludeerde techbedrijf Google op basis van Nederlandse telefoondata. In april was dat nog een halvering. Zo liep ook het aantal besmettingen op het werk op. Twee weken geleden was 11 procent van de herleidbare positieve tests terug te voeren op een besmetting op de werkplek, volgens het RIVM.

De hoeveelheid kantoorwerk zal nu snel afnemen, verwacht Van der Velde. „Je mag ervan uitgaan dat werkgevers zich hier aan houden en dat het aantal woon-werkbewegingen drastisch afneemt.” En het brainstormen via video dan? Hij slaakt een zucht. „Het is even niet anders.”

‘Zet voetbal niet in de kou’

Een reset. Zo voelt het nu het profvoetbal drie weken geen publiek mag ontvangen. Experimenteren met vollere stadions, zoals de KNVB en clubs als Feyenoord wilden, zit er voorlopig niet in.

„Niet omdat de sportsector het slecht doet”, zoals Rutte zei, „maar omdat we er als geheel, ook in de sport, niet in slagen om het virus terug te dringen.” De maatregelen lijken daarmee geen straf te zijn voor genegeerde coronaregels bij Feyenoord en de drukte op een Tilburgs plein rond een duel van Willem II.

„Dit is natuurlijk heel zuur”, reageerden de KNVB, Eredivisie CV en Eerste Divisie (CED). „Te meer daar er geen enkel wetenschappelijk bewijs is tussen de aanwezigheid van publiek in een stadion en de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland. En het voetbal heeft er echt alles aan gedaan en fors geïnvesteerd om een veilige situatie in stadions te creëren. Wij menen ook dat dat heel goed gelukt is en onderzoek wijst dit ook uit.”

Feyenoord-directeur Mark Koevermans zei op de clubsite dat hij hoopt dat „Den Haag het voetbal niet in de kou laat staan nu clubs langzamerhand in echt onoverkomelijke problemen komen.”

Ook bij amateursport mag komende weken geen publiek zijn. Verder moeten alle sportkantines dicht.

Groepsgrootte beperken

Logisch, vinden deskundigen het „dringende advies” van het kabinet om het aantal gasten dat je thuis ontvangt te beperken tot drie. „De meeste woningen zijn niet groot genoeg om bij meer dan drie bezoekers anderhalve meter afstand te houden. Dus dit advies ligt voor de hand”, aldus een woordvoerder van de gezamenlijke GGD’en. De meeste besmettingen met corona gebeuren in een thuissituatie, zo blijkt uit cijfers van het RIVM; ruim 54 procent van de gemelde besmettingen sinds 6 juli waarbij sprake is van gerelateerde gevallen. Veel lager scoren omgevingen zoals overige familie (ruim 13 procent), werk (10 procent) en horeca (5 procent). Onder thuissituatie worden ook de studentenhuizen gerekend.

In maart dit jaar, tijdens de eerste golf, was het dringende advies eveneens thuis niet meer dan drie personen te ontvangen.

In de loop van augustus, toen het aantal besmettingen weer begon op te lopen, riep het kabinet opnieuw op het aantal bezoekers te beperken; toen tot zes personen. „Maar toen was de situatie niet zo urgent als nu”, zegt een woordvoerder van het RIVM. „Dit advies heeft natuurlijk alles te maken met het zo veel mogelijk beperken van contacten.”

Ook buiten de eigen woning wordt de maximale groepsgrootte verder ingeperkt. Bij buitenactiviteiten mogen nog maximaal veertig mensen bijeenkomen, binnen (bijvoorbeeld in horeca) geldt een maximum van dertig, exclusief personeel. Bijzondere bijeenkomsten buiten, zoals uitvaarten, politieke bijeenkomsten en demonstraties zijn hiervan uitgezonderd.

Onderwijs buiten schot

„We willen dat kinderen gewoon naar school kunnen”, aldus minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van maandag. Na de schoolsluiting van voor de zomer zijn onderwijsorganisaties en het kabinet het hierover eens: in het belang van leerlingen moeten de scholen zo veel mogelijk open blijven, al loopt het aantal besmettingen ook daar op. Volgens RIVM-cijfers van 22 september vond in de voorafgaande week 4,2 procent van de besmettingen op school plaats of op de kinderopvang. Onder de vijftien jaar worden nog steeds weinig besmettingen vastgesteld, maar daarboven neemt het aantal besmettingen langzaam toe.

Gemiddeld zit tien tot vijftien procent van de leerlingen thuis, meestal vanwege een onschuldige verkoudheid. Ook veel leraren zitten thuis, wachtend op een coronatest of omdat ze in een risicogroep zitten. Leraren die wel voor de klas staan, moeten én fysiek onderwijs verzorgen én afstandsonderwijs voor de thuiszitters. Een bijna onmogelijke combinatie. Onder studenten loop het aantal besmettingen op. Dit gebeurt vooral in studentenhuizen of op feestjes. Nauwelijks op college. Die zijn er dan ook bijna niet: het fysieke onderwijs is beperkt tot een paar uur per week. Minder fysiek onderwijs wil niemand, ook het kabinet (nog) niet.

