Amerikaanse rechter stelt verbod TikTok uit tot na verkiezingen

Een federale rechter heeft voorkomen dat de populaire app TikTok per direct wordt verboden in de Verenigde Staten. Pas na de presidentsverkiezingen van 3 november zal de rechter zich opnieuw buigen over het verbod dat de regering van Trump wil, meldt persbureau AP. Tot die tijd blijft de app van Cinese origine gewoon beschikbaar in de VS.

Er is een deal in de maak tussen TikTok-eigenaar ByteDance en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart die de bezwaren van de regering weg moet nemen. Daarom noemde de advocaat van TikTok, John E. Hall, een onmiddellijk verbod volkomen irrationeel. „Hoe zinvol is het om vanavond dit app store-verbod op te leggen als er onderhandelingen gaande zijn die het misschien overbodig maken?”, betoogde hij. „Dit is alleen maar bestraffend. Dit is gewoon een botte manier om het bedrijf aan te pakken. Er is hier gewoon geen urgentie.”

De Amerikaanse regering wil TikTok uit appstores weren, omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance te veel gegevens van gebruikers zou opslaan. Maar Trump ging vorig weekend in principe wel akkoord met de deal tussen ByteDance en Oracle en Walmart, waarbij het softwareconcern en de supermarktreus samen een minderheidsbelang van 20 procent nemen in het nieuw op te richten TikTok Global. Daarin moet een groot deel van het huidige TikTok in worden ondergebracht.

Toch zou er deze middernacht Amerikaanse tijd een verbod op de app in zijn gegaan, als de rechter daar geen stokje voor gestoken had. Rechter Carl Nichols heeft nog geen inhoudelijke toelichting gegeven op zijn uitspraak.