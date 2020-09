Ajax verkoopt aandelen in Ajax Cape Town

Ajax doet zijn Zuid-Afrikaanse satellietclub Ajax Cape Town van de hand. De Amsterdamse voetbalclub verkoopt zijn belang van 51 procent in het team uit Kaapstad aan de huidige minderheidsaandeelhouder. Dat meldt Ajax maandag op zijn website. Hoeveel geld er met de verkoop gemoeid is, zegt Ajax niet.

Toen Ajax zijn dependance in 1999 aankocht, was het de bedoeling dat de club kon profiteren van een stroom Afrikaans voetbaltalent. De daadwerkelijke opbrengst is echter tegengevallen, concludeert Ajax nu. „In de afgelopen jaren is er in de Zuid-Afrikaanse markt onvoldoende talent voortgebracht van het niveau dat Ajax nastreeft”, aldus de Eredivisieclub. Ook in de toekomst ziet Ajax „onvoldoende potentieel” in Ajax Cape Town. Ajax zoekt nu vooral naar talent door samenwerkingsverbanden aan te gaan met clubs in onder meer China, Japan en Zuid-Amerika.

De enige spelers die de afgelopen 21 jaar vanuit Kaapstad naar Amsterdam kwamen, zijn Steven Pienaar, Eyong Enoh, Thulani Serero en Lassina Traoré. Die eerste drie spelers werden geen heel groot succes. De 19-jarige Traoré scoorde vorig seizoen een paar keer voor het eerste elftal van Ajax en is nu met Jong Ajax actief in de Eerste Divisie.

Ajax Cape Town boekt de afgelopen weinig aansprekende resultaten. In 2015 won het voor de laatste keer een beker. Sindsdien degradeerde de club uit de Premier Division, het hoogste niveau in het Zuid-Afrikaanse clubvoetbal. Afgelopen seizoen liep Ajax Cape Town promotie naar de Premier Division mis door een nederlaag in de beslissende play-off-wedstrijd. Hoe de club in de toekomst zal gaan heten, is nog niet bekend.