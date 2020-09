Afstand afgelegd door elektrische auto’s in 2019 ruim verdubbeld

Nederlanders hebben in 2019 ruim twee keer zo veel kilometers afgelegd in elektrische auto’s als een jaar eerder. Ze reden 1,46 miljard kilometer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Dat is een stijging van 121 procent ten opzichte van 2018, toen de elektrische wagens gezamenlijk 660 miljoen kilometer op de teller hadden.

Volledig elektrische auto’s zijn de laatste jaren bezig met een opmars. In 2015 legden ze nog maar 160 miljoen kilometer af, bijna tien keer zo weinig als nu. Het aantal elektrische auto’s in Nederland steeg de afgelopen vijf jaar van iets meer dan zevenduizend naar ruim honderdduizend. De volelektrische Tesla Model 3 was vorig jaar de populairste auto in Nederland, ook als de niet-elektrische auto’s worden meegerekend. In dat jaar werden bijna dertigduizend nieuwe exemplaren verkocht.

Uit de kilometercijfers van het CBS blijkt ook dat de zogenoemde plug-inhybrides over hun hoogtepunt heen zijn. Deze auto’s, met zowel elektrische als traditionele aandrijving, legden in 2019 2,39 miljard kilometer af. Dat is bijna 200 miljoen kilometer minder dan in 2018. Plug-inhybrides worden de laatste jaren veel minder verkocht omdat ze fiscaal gezien minder interessant zijn geworden.

Benzineauto’s namen vorig jaar overigens nog altijd met afstand de meeste kilometers voor hun rekening. Nederlanders reden 84 miljard kilometer in voertuigen met een benzinemotor, een toename van 3 miljard kilometer ten opzichte van het jaar daarvoor. Dieselauto’s stonden met 32 miljard kilometer op de tweede plek.