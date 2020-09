Zal Jos B. na 22 jaar gaan praten?

Een verdachte die maar blijft zeggen dat hij onschuldig is, een Openbaar Ministerie dat maar blijft zeggen dat er 21 dna-sporen van hem op de onderbroek van het dode kind gevonden zijn, dat kan geen toeval zijn.

Bij de pro-formazittingen in de zaak tegen Jos B. – de eerste was in december 2018 – raakten de rechters steeds geïrriteerder. Waarom weigerde B. keer op keer een verklaring af te leggen? Hoe kon het dat er zoveel dna van hem was gevonden op de elfjarige Nicky Verstappen?

De grote vraag bij het begin van de inhoudelijke behandeling is of B. nu wél met een verklaring komt. En direct daarop volgend: levert het OM met de beloofde 3D-animatie over de toedracht van de gebeurtenissen een onomstotelijk bewijs van B.’s schuld? En schuld waaraan dan? Ontvoering? Misbruik? Dood? De grote vraag is vooral of de komende weken bij de rechtszaak na 22 jaar eindelijk duidelijk zal worden hoe de laatste veertig uur van Nicky Verstappens jonge leven zijn geweest. Of blijft de onzekerheid voor altijd bestaan?

Nicky Verstappen uit het Noord-Limburgse dorp Heibloem verdween op maandag 10 augustus 1998 tijdens het jaarlijkse zomerkamp van het Heibloemse jeugdwerk op de Brunssummerheide, in Zuid-Limburg. Om halfzes in de ochtend zag één van zijn tentgenootjes Nicky weggaan. Naar de wc, dacht hij. Maar Nicky kwam niet terug. Op dinsdagavond 11 augustus werd zijn lichaam tijdens de laatste zoektocht voordat het te donker werd gevonden in een veldje met jonge sparren, niet ver bij het kamp vandaan. De politie vermoedde meteen dat Nicky al dood was geweest toen hij daar was neergelegd, vanwege zijn onnatuurlijke houding. En zijn pyjamabroek zat binnenstebuiten.

Lees ook: De inwoners van Heibloem zijn elkaar altijd blijven verdenken

Op 26 augustus 2018 lag de toen 55-jarige Jos B. met zijn neus in het Spaanse zand, zijn handen geboeid op zijn rug. De Spaanse politie arresteerde hem in het bos bij Castellterçol, een klein plaatsje nabij Barcelona, waar Jos B. hout aan het hakken was. Hij verbleef er al enige tijd in een commune waar ook yogaretraites werden gegeven.

Geen match

Het waren na Nicky’s dood in de eerste plaats de Heibloemse jeugdwerkers die door de politie verdacht en gehoord werden. Vooral oud-hoofdonderwijzer Joos Barten werd hard aangepakt, daar gaf zijn gedrag ook wel aanleiding toe. Hij verliet het kamp toen de zoektocht naar Nicky op de Brunssummerheide nog maar net was begonnen en zei niet waarom. Bij het derde verhoor, op 21 augustus, vroeg hij aan de politie of hij iets „ergs” kon vragen. Dat staat in een boek dat misdaadjournalist Simon Vuyk schreef over de dood van Nicky Verstappen, deels gebaseerd op het politiedossier. Barten vroeg: „Is het mogelijk om het lijk van een kind te misbruiken?”

Maar bewijzen tegen Joos Barten werden nooit gevonden, ook niet nadat voor een nieuw dna-onderzoek van de politie in 2010 zijn stoffelijk overschot werd opgegraven, zeven jaar na zijn dood.

Hoe kwam de politie op het spoor van Jos B.? Hij was een zwijgzame man die altijd als vrijwilliger bij scoutingverenigingen had gewerkt en in zijn vrije tijd graag lange trektochten maakte. Maar hij was niet bij het jeugdwerk in Heibloem aangesloten. Niemand daar kende hem.

In 2012 werd het wettelijk mogelijk om verwantschapsonderzoek uit te voeren, waarbij ook dna van familieleden te herleiden was naar een verdachte. Dat zo’n onderzoek pas in 2018 kon worden gedaan in de zaak Nicky Verstappen kwam onder meer doordat het dna op zijn onderbroek en pyjamabroek eerder nog niet goed genoeg kon worden uitgelezen. Pas toen de techniek weer verder ontwikkeld was, werden er bijna 22.000 mannen in Limburg opgeroepen om hun wangslijm af te staan. Jos B. werd ook uitgenodigd, maar hij kwam niet opdagen. Hij was naar het buitenland vertrokken voor een grote wandeltocht maar keerde niet terug, zijn familie gaf hem op als vermist. Zijn verdwijning, net op het moment van het verwantschapsonderzoek, maakte hem verdacht. Dna van B.’s spullen werd vergeleken met dat op de kleding van Nicky, en dat leverde de doorslaggevende match op.

Via het verwantschapsonderzoek kwamen er uiteindelijk nog twee matches die naar B. leidden. Uit oud politieonderzoek dat opnieuw tegen het licht werd gehouden bleek bovendien dat Jos B. in de nacht van 11 op 12 augustus 1998 was gezien nabij de plaats waar Nicky kort daarvoor was gevonden. Het was rond één uur en B. zat op zijn fiets toen hij werd aangehouden door de marechaussee. Wat was hij aan het doen? B., die uit het dorp Simpelveld komt, bij de Brunssummerheide, verklaarde dat hij post aan het rondbrengen was. Overdag was het daar te heet voor geweest. Uit het oude politieonderzoek kwam ook naar voren dat B. in 1985 twee jongens van tien had betast die meededen aan een speurtocht in de Limburgse gemeente Nuth. Die zaak was geseponeerd. Met al deze aanwijzingen was het voor het OM duidelijk dat Jos B. zo snel mogelijk gearresteerd moest worden. Op 22 augustus 2018 werd zijn signalement internationaal verspreid.

Het lijkt klip-en-klaar: een dna-match, een zedenverleden, verdachte aanwezigheid nabij de vindplaats. En toch wordt de zaak die al 22 jaar niet kon worden opgelost ingewikkeld voor het OM. Is Jos B. wel gevlucht, zoals het OM zegt, vroeg advocaat Gerald Roethof zich in 2018 tijdens een proformazitting af. „Cliënt heeft heel lang bij zijn moeder gewoond. Op een gegeven moment is gezegd door de familie: laat mama los. Kies je eigen leven, kies je eigen weg. Moeder ging uit huis. Toen vertrok hij. Wat vluchten? Je kan zeggen: ‘Hij is van de aardbodem verdwenen.’ Maar hij is eerder zeer lang in Polen en zeer lang in India gebleven.”

Laatste puzzelstukje

Daarbij komt dat de exacte doodsoorzaak van Nicky nooit is vastgesteld. De politie is tijdens het onderzoek lang uitgegaan van wurging of verstikking, maar heeft dat nooit hard kunnen maken. Roethof zei tijdens een eerdere zitting dat het kán, een jonge jongen die zomaar doodgaat, door onderkoeling, door angst en stress, door een niet ontdekte ziekte.

Het is ook onzeker of Nicky seksueel werd misbruikt. De officier van justitie zei dat de inwendige beschadigingen die bij Nicky zijn gevonden alleen maar door het inbrengen van een hard voorwerp kunnen worden verklaard. „Maar er is geen sperma”, zei Roethof. „Als je dat niet vindt, waarom dan denken aan misbruik?” Gerald Roethof zei tijdens een eerdere zitting ook dat er geen bewijs is dat het dna van Jos B. door een misdrijf op Nicky terecht is gekomen. Hij kwam eerder al met voorbeelden van zaken waarin mensen onterecht zijn veroordeeld, alleen omdat hun dna bij de plaats delict was gevonden.

Maar het moeilijkste voor het OM is dat Jos B. niets verklaart, terwijl zijn verhaal het laatste puzzelstukje is. „Ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd, niet de persoon die ontuchtige handelingen heeft gedaan”, zei hij tijdens de eerste pro-formazitting in 2018. „Ik ben niet de persoon die hem van het leven heeft beroofd.”

Officier van justitie Dave Mattheijs, tijdens diezelfde zitting: „Het is duidelijk dat deze man wel wat te verklaren heeft, maar er uit tactische overwegingen voor kiest om daar niets mee te doen.”

Volgens Roethof heeft Jos B. een verklaring voor het dna-spoor en zijn verdachte gedrag op papier gezet. En die verklaring ligt in een kluis. Het is de vraag of die kluis opengaat tijdens een van de zeven zittingsdagen die gepland staan.