VS leggen handelsbeperkingen op aan Chinese chipmaker SMIC

De Verenigde Staten hebben handelsbeperkingen opgelegd aan de grootste Chinese chipmaker SMIC omdat er een „onacceptabel risico” bestaat dat de bijbehorende apparatuur gebruikt zou kunnen worden voor militaire doeleinden. Bedrijven die producten willen leveren aan SMIC zijn voortaan onderworpen aan regels die alleen gelden voor ondernemingen die militaire toepassingen maken. Dat blijkt uit een brief van het Amerikaanse ministerie van Handel, ingezien door persbureau Reuters.

Het Chinese bedrijf Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), deels in overheidshanden, zegt dat het geen officieel bericht heeft ontvangen en ontkent dat het banden heeft met het Chinese leger. Eind augustus kreeg NRC inzage in een vertrouwelijke Amerikaanse analyse die SMIC in verband bracht met conglomeraat CTEC en de Chinese defensie-industrie. De China Electronics Equipment Group produceert onder meer drones, militaire apparatuur en zou volgens het rapport een SMIC-klant en partner zijn.

De maatregel is een streep door de rekening voor de Nederlandse chipfabrikant ASML. SMIC heeft bij het bedrijf in het Brabantse Veldhoven een geavanceerde EUV-lithografiemachine ter waarde van 100 miljoen dollar besteld. De benodigde exportvergunning werd, deels vanwege Amerikaanse druk, nog niet afgegeven.

TikTok

De handelsbeperkingen passen in het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump om grote Chinese techbedrijven te dwarsbomen. Hij dwong het Chinese ByteDance om de Amerikaanse divisie van de zeer populaire app TikTok te verkopen. Volgens Trump zou het sociale platform gegevens van gebruikers doorsluisen naar de Chinese overheid. De app wordt niet verboden in de VS, het techbedrijf Oracle en winkelketen Walmart hebben toestemming gekregen om de Amerikaanse activiteiten over te nemen.