Venus Williams direct naar huis, favoriet Halep wel door naar tweede ronde

De Amerikaanse tennisster Venus Williams is zondag in de eerste ronde van het Franse tennistoernooi Roland Garros meteen uitgeschakeld door de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova. In Parijs werd het tweemaal 6-4. De als eerste geplaatste Simona Halep uit Roemenië won eerder op de dag haar eerste partij tegen Sara Sorribes Tormo uit Spanje: 6-4 en 6-0. Op de openingsdag van het toernooi werden veel wedstrijden uitgesteld wegens de regen. Roland Garros wordt normaal gesproken in de lente gespeeld, maar is wegens de pandemie uitgesteld.

Bij een frisse wind en motregen begon Williams nog sterk aan de wedstrijd, maar kon ze opnieuw de openingsronde niet overleven. Eerder dit jaar werd ze direct uitgeschakeld op de Australian Open en de US Open. De 40-jarige Amerikaanse was de oudste speelster van het toernooi en scherpte bovendien haar recordaantal deelnames aan een Grand Slamtoernooi verder aan tot 87. Halep, die zondag haar 29ste verjaardag vierde, boekte door haar overwinning op Sara Sorribes alweer haar vijftiende zege op rij.

Kiki Bertens komt, mits het weer het toelaat, maandagochtend voor het eerst in actie in Parijs. Het duel tegen Katarina Zavatska uit Oekraïne staat gepland om op 11.00 uur. De Nederlandse nummer acht van de wereld gaf afgelopen woensdag nog op in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Straatsburg wegens pijn aan haar achillespees. Ook de Nederlandse Arantxa Rus (67ste op de wereldranglijst) speelt morgenochtend, zij komt dan uit tegen Clara Burel uit Frankrijk. Bij de mannen speelt titelverdediger Rafael Nadal later op maandag zijn eerste wedstrijd tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov.