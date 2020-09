Tienduizenden Wit-Russen protesteren vijftigste dag op rij

Voor de vijftigste dag op rij trokken tienduizenden Wit-Russen zondag met wit-rode vlaggen door de straten om te protesteren tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Tweehonderd demonstranten zijn daarbij gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan persbureau AFP. Ongeveer vijftigduizend mensen deden mee aan de protestmars in het regenachtige Minsk, aldus AFP.

De Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Viasna publiceert dagelijks de namen van mensen die zijn gearresteerd. Op de website van Viasna staan vooralsnog 189 namen. Vooral bij demonstraties in de hoofdstad Minsk, de tweede grootste stad Gomel en de noordwestelijk gelegen stad Grodno werden mensen aangehouden. In Gomel heeft de politie traangas en flash-bang-granaten gebruikt om de menigte uiteen te drijven. Ook in de stad Mahiljow werden dergelijke stungranaten ingezet.

Het Onafhankelijkheidspaleis, waar president Loekasjenko in Minsk kantoor houdt, werd opnieuw zwaar bewaakt door oproerpolitie. Ook waren barricades opgeworpen en pantserwagens ingezet. Het hele weekend is geprotesteerd. Zaterdag werden al 150 demonstranten opgepakt.

De inmiddels 26 jaar zittende president Loekasjenko is woensdag zonder aankondiging of festiviteiten ‘stiekem’ opnieuw beëdigd. Zijn tegenstanders stellen dat in de verkiezingen gefraudeerd is en dat oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja eigenlijk gewonnen heeft. Onafhankelijke waarnemers werden niet toegelaten bij de verkiezingen.

Donderdag maakte de Europese Unie bekend hem niet langer te erkennen als rechtmatige president. „Wat er in Wit-Rusland gebeurt is een machtscrisis. We zien een autoritaire regering die de logica democratie niet kan accepteren en zich met geweld vastklampt aan de macht”, zei de Franse president Emmanuel Macron zondag tegen de Franse zondagkrant Le Journal Du Dimanche. „Het is duidelijk dat Loekasjenko moet vertekken.”

De EU praat nog over het opleggen van sancties tegen Wit-Rusland. Eerder werden deze tegengehouden door Cyprus. Een nieuwe top over het onderwerp werd uitgesteld omdat EU-voorzitter Charles Michel in quarantaine moest nadat hij nauw in contact was geweest met een beveiliger die het coronavirus bleek te hebben. Komende week wordt naar verwachting verder overlegd over de kwestie.