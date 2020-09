Strijdende partijen in Jemen akkoord over grote gevangenenruil

De Jemenitische regering en de Houthi-rebellen hebben na een week onderhandelen overeenstemming bereikt over het onderling uitruilen van 1.081 gevangenen. Het akkoord werd zondag bereikt onder toeziend oog van de Britse VN-afgezant Martin Griffiths in het Zwitserse Glion, meldt persbureau Reuters. De uitruil is volgens Griffiths een belangrijke stap in het moeizame proces naar een nationaal staakt-het-vuren en een politieke oplossing die de burgeroorlog moet beëindigen.

De regering in Jemen strijdt, gesteund door een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, al ruim vijf jaar tegen een groep door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De strijdende partijen tekenden eind 2018 een deal om zo’n 15.000 gedetineerden uit te ruilen, maar die afspraak is nooit volledig nagekomen. Nu heeft de regering toegezegd om binnen twee weken 681 Houthi-strijders te laten gaan, terwijl de Houthi-rebellen op hun beurt 400 gevangenen vrijlaten, onder wie vijftien Saudi’s. Het Internationale Rode Kruis ziet toe op het naleven van het akkoord.

Het conflict in Jemen ontbrandde eind 2014 toen Houthi-rebellen de internationaal erkende regering afzette in de hoofdstad Sanaa. In maart 2015 kwam de eerder genoemde en door het Westen erkende coalitie tussenbeide, maar nog altijd verkeert het land in een militaire impasse met de Houthi’s die Sanaa en de meeste grote stedelijke centra controleren. Ondertussen is de humanitaire situatie in het land schrijnend. Al meer dan 100.000 mensen zijn omgekomen van de honger, onder wie tienduizenden kinderen.