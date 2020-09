NYT: Trump betaalde de afgelopen 20 jaar nauwelijks belasting

De Amerikaanse president Donald Trump betaalde in verkiezingsjaar 2016 slechts 750 dollar aan inkomstenbelasting, meldt The New York Times. De krant heeft zijn belastingaangiften van de afgelopen ruim twintig jaar in handen en schrijft dat hij in de periode voordat hij tot president werd verkozen tien jaar lang helemaal geen inkomstenbelasting heeft betaald. In 2017 betaalde hij net als het jaar daarvoor 750 dollar en over de afgelopen twee jaar ontbreken de gegevens.

Volgens The New York Times stroken de belastingaangiften van Trump niet met het beeld van succesvolle zakenman dat hij neer wil zetten, omdat hij in veel jaren grote verliezen meldt. Ook zoekt hij allerlei sluiproutes om belasting te ontwijken. De gegevens „onthullen de holheid, maar ook de tovenarij achter het beeld van de selfmade miljardair”, schrijft de krant benadrukkend dat het hier gaat om wat Trump zelf aan informatie heeft opgegeven en niet om een onafhankelijk financieel onderzoek.

Trump noemde het bericht van The New York Times tijdens een persconferentie in het Witte Huis „totaal nepnieuws” en zijn advocaat zei in een reactie tegen de krant dat de president in het afgelopen decennium tientallen miljoenen dollars aan persoonlijke belastingen heeft betaald aan de federale overheid.

Amerikaanse presidenten hoeven geen openheid te geven over hun persoonlijke financiën, maar het is sinds Richard Nixon in de jaren zeventig wel gebruikelijk. Trump is sindsdien de eerste president die zijn aangiftes niet wil openbaren en heeft ook flink wat juridische strijd moeten voeren om dat zo te houden.

The New York Times kondigt aan de komende weken meer details uit de belastingdocumenten te gaan onthullen.