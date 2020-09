Menselijke kwetsbaarheid in tijden van sociale media

Meer dan wie dan ook in het Nederlandse theaterlandschap traceert regisseur Eva Line de Boer in haar voorstellingen hoe internet, vooral sociale media, de moderne condition humaine beïnvloeden. Welk effect heeft het continu in verbinding staan met de wereld, en de daarmee samenhangende eis om je te ‘presenteren’, op de manieren waarop we onszelf en de ander zien?

In Ik voel Amor, een voorstelling die De Boer voor het Bellevue Lunchtheater maakte op basis van een tekst van Elly Scheele, staat de vraag opnieuw centraal. Rijzende popster Viggo (Amir Vahidi) heeft voor zijn nieuwe nummer een ‘post-lockdown-draaidag’ georganiseerd, waarbij het publiek de rol van figurant mag spelen. Maar al gauw ontstaan er spanningen tussen hem, zijn manager Kate (Kirsten Mulder) en Liz (Kimberley Agyarko), de continu vloggende influencer die is uitgenodigd om een rol in de clip te spelen.

Spannend schuren

Het sterke aan de conflicten is dat ze de identiteiten van de personages op spannende wijze laten schuren. De zelfbewuste Liz wil graag weten of ze alleen is uitgenodigd omdat ze zwart is, terwijl Kate duidelijk met kracht door het glazen plafond heeft moeten breken, maar daardoor ook wat te dwingend is geworden naar de veel jongere kunstenaar die ze onder haar vleugels heeft genomen.

Steeds als Ik voel Amor wat té archetypisch lijkt te worden weet De Boer ruimte te maken voor oprechtheid en nuance, zoals in een prachtige scène waarin Viggo met ontwapenende kwetsbaarheid de titeltrack aan het publiek laat horen, of in een dialoog tussen Liz en Kate waar je twee generaties feministen een voorzichtige toenadering ziet maken.

Het slot is meesterlijk: door in de uiteindelijke videoclip alle spanningen in het stuk te laten terugkomen houden de makers een overtuigend pleidooi voor openheid en kwetsbaarheid als middel tegen polarisatie.

Theater Ik voel Amor. Eva Line de Boer / Elly Scheele / Theater Bellevue. Gezien 26/09, Theater Bellevue, A’dam. Daar t/m 17/10. Info: theaterbellevue.nl ●●●●●