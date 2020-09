Julian Alaphilippe wint WK wielrennen in Imola

De Fransman Julian Alaphilippe heeft het WK wielrennen gewonnen in het Italiaanse Imola. Hij ontsnapte op de laatste klim uit een groepje eliterenners en kwam na 6 uur en 38 minuten solo over de streep. Het zilver en brons ging naar respectievelijk de Belg Wout van Aert en de Zwitser Marc Hirschi. De beste Nederlander was Tom Dumoulin, die als veertiende eindigde op 53 seconden van de nieuwe wereldkampioen.

De titelstrijd speelde zich af rond het racecircuit in Imola, nabij Bologna in het noordoosten van Italië. De renners moesten daar negen keer een heuvelachtige omloop van bijna 29 kilometer afleggen, waarmee de koers uitkwam op ruim 258 kilometer. Iedere ronde waren er twee korte maar steile beklimmingen waarop het verschil gemaakt kon worden. Alaphilippe sloeg toe op de laatste klim van de laatste ronde. Daar plaatste hij een explosieve demarrage waarop Van Aert, Hirschi, de Deen Jakob Fuglsang, de Sloveen Primoz Roglic en de Poolse oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski geen antwoord hadden.

De 28-jarige Alaphilippe mag als opvolger van de Deen Mads Pedersen een jaar lang de regenboogtrui dragen. Bij de vrouwen won de Nederlandse Anna van der Breggen (30) afgelopen dagen zowel de wereldtitel op de weg als bij het tijdrijden. Bij de mannen werd de 24-jarige Filippo Ganna vrijdag de eerste Italiaanse wereldkampioen tijdrijden ooit.