Na de politieke uithalen zingt de harde kern van Heracles amper nog

Rob Toussaint laat zich niet gek maken. Politici die dreigen met spierballentaal en lege stadions? „Allemaal symboolpolitiek. Tegen het voetbal is het altijd makkelijk scoren.”

In zijn kantoor, waar doosjes met doekjes en desinfectiegel staan ingeklemd tussen foto’s en een minireplica van Heracles’ spelersbus, zet de algemeen directeur van de Almelose voetbalclub nogmaals uiteen waarom hij juist méér bezoekers wil verwelkomen, zoals hij dat twee weken geleden al riep. En hoewel de tweede golf toen nog de contouren van een rimpeling had, wil hij nu nog altijd meer publiek toelaten dan de 3.177 fans die deze middag de thuiswedstrijd tegen PSV bezoeken, wat neerkomt op 26 procent van de stadioncapaciteit.

„Testen heeft een negatieve bijklank”, zegt hij. „Vind ik onterecht. Zoals vaccins nu op vrijwilligers worden getest, hopen wij dat fans zich vrijwillig aanmelden om naast elkaar te zitten in een vol vak. Een vak met mondkapje, een zonder, een met deze speciale cap op.”

Van zijn bureau vist Toussaint een soort plastic lasmasker, uitgevoerd in het zwart-wit van zijn club. „De hogeschool heeft al verteld dat ze ons willen helpen met de plannen. Helaas komt het er nog niet van. De veiligheidsregio wil er nog niet aan. In mijn ogen mogen ze wel wat ondernemender zijn.”

Aan deze derde speelronde van de eredivisie gingen fikse waarschuwingen vooraf. Aanleiding waren wedstrijden van Feyenoord en Willem II. Bij Feyenoord werd er vorige week gezongen en gejuicht, waarna premier Rutte zei dat voetbalfans hun ‘bek moesten houden’. Bij Willem II kwamen donderdag honderden supporters bijeen op een plein om het Europese duel met Rangers FC te kijken, compleet met deejay. In het nabije Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis keken ze stomverbaasd naar de beelden. Beseften deze fans niet dat er een kilometer verderop mensen werden gered?

Laatste kans

„Erg onverantwoord’’, vond minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark (VVD). In het AD gaf zij voetbalclubs een laatste kans. Mochten in het weekend weer afspraken worden geschonden, dan moest er maar zonder publiek worden gespeeld. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg overwoog zelfs om betaald voetbal in zijn stad te verbieden.

Bij de KNVB stonden ze versteld van al die spierballentaal. Dus als fans de regels schenden bij een door de burgemeester goedgekeurde bijeenkomst, moet heel de sector bloeden? „We zien enorm veel inzet bij clubs om het voetbal coronaproof te maken”, reageerde directeur betaald voetbal van de KNVB Eric Gudde. „Voetbalstadions zijn nu een van de veiligste plekken in de samenleving. De goede resultaten in de evaluatie vanuit politie en gemeentes onderschrijven dit beeld. Deze inzet van clubs moet je niet bestraffen, maar juist belonen. Het zou dan ook onbegrijpelijk zijn als op basis van deze twee incidenten op ruim honderd wedstrijden een totale sector de nek om wordt gedraaid.”

Niettemin ging de voetbalsupporter vogelvrij het weekend in. Gewantrouwd door zorgpersoneel, gewaarschuwd door politici. Zo stil mogelijk in hun stoeltjes konden zij slechts hopen dat de kabinetsleden de hand over het hart zouden strijken wanneer zij zondag bijeenkwamen in het Catshuis, om nieuwe maatregelen te bespreken.

„Het is alsof er een condoom omheen zit”, zei een NOS-radioverslaggever over de onderdrukte sfeer bij FC Utrecht-RKC. „Het is hier doodstil.”

Ook Feyenoord-ADO verliep soepel. Wat de club goed uitkwam, aangezien clubarts Casper van Eijck aan een plan werkt om de Kuip juist voller te krijgen. Alle seizoenkaarthouders moeten een app downloaden en daarin invullen of ze wel/geen klachten hebben. In de dagen na een wedstrijd worden ze gevolgd en mocht er dan een besmet zijn geraakt, dan checkt Feyenoord of dat in het stadion is gebeurd. Van Eijck hoopt aan te tonen dat stadionbezoek in de open lucht niét tot besmettingen leidt.

Strak plan, vindt Heracles-directeur Toussaint. „Het is mooi dat de veiligheidsregio Rotterdam het aandurft om te experimenteren. Dat wil ik hier ook. Ik blijf erbij dat geen branche het zo goed geregeld heeft als de onze. Wij weten precies waar iedereen zit. Als we alleen al van 1,5 naar 1 meter afstand gaan, dan kan ik de helft van het stadion vullen, in plaats van een kwart nu.”

Schooljongens

In Almelo wijzen met mondkapjes bedekte stewards en hostesses de toeschouwers hun plek. Zingen doet niemand. De leden van de harde kern zitten er als schooljongens bij op de tijdelijke kuipstoeltjes op hun staantribune. Naast restaurant-achtig geroezemoes klinkt soms een luide ‘oeh’. Als PSV’er Yvon Mvogo de bal heeft bijvoorbeeld, de doelman die in de eerste twee competitieduels blunderde, wat de fans van Heracles vergeefs doet hopen op een nieuwe flater van de Zwitserse international.

Pas bij de 1-0 van Rai Vloet wordt er gejuicht. Ach, denkt directeur Toussaint op zo’n moment, een paar hartenkreten kan best. Of denken beleidsmakers daadwerkelijk dat supporters zwijgend een doelpunt zouden vieren? „Wij sluiten onze ogen niet voor de toegenomen besmettingen”, zegt hij. „Maar soms moet het middel niet erger zijn dan de kwaal.”

Laatste kans voor het profvoetbal? In Almelo denken ze daar ook na het duel met PSV (1-1) heel anders over.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven