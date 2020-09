Groningse dansschoolhouder verdacht van misbruik

De 37-jarige eigenaar van de Groningse dansschool Groningen Dance Center wordt verdacht van misbruik. De man is begin deze maand opgepakt, meldt het Dagblad van het Noorden zondag. Volgens het OM zijn er elf aangiftes gedaan tegen de man, waarbij op één na alle aangevers minderjarig zijn.

De verdachte zit sinds 8 september vast en donderdag is zijn voorlopige hechtenis met drie maanden verlengd. Het OM wil niet ingaan op de aard van het misbruik en of er meer aangiftes worden verwacht. „Het onderzoek is nog in volle gang”, zegt een woordvoerder van justitie tegen het Dagblad van het Noorden. Het is niet bekend over welke periode het misbruik heeft plaatsgevonden. Het OM was zondagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

De man richtte de school in 2004 op, waar kinderen en jongeren les krijgen in onder meer hiphop, breakdance, moderne dans en ballet. Nadat de eigenaar was opgepakt, stuurde de schoolleiding een brief naar de ouders met de oproep aan mogelijke slachtoffers en getuigen om zich te melden bij de politie.

De bedoeling is dat de lessen op de school worden doorgezet. „Ons doel is om bij elkaar te blijven als dansfamilie en als centrum, om danstalent te ontdekken en te ontwikkelen”, schrijft de schoolleiding in een brief die in handen is van het Dagblad van het Noorden. De leiding geeft aan dat de „huidige eigenaar geen rol meer speelt”.