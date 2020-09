Gezocht: goede coureur voor tweede stoeltje bij Red Bull

De zoveelste grand prix, het zoveelste kleurloze optreden van Alexander Albon. Terwijl zijn teamgenoot bij Red Bull, Max Verstappen, zijn auto in Sotsji knap naar de tweede plek stuurde – tussen de oppermachtige Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (eerste) en Lewis Hamilton (derde) – was Albon nergens te bekennen. Tiende werd hij uiteindelijk, bijna een volle ronde achter Verstappen.

Zoals zondag tijdens de Grote Prijs van Rusland gaat het vrijwel elke race. Verstappen is foutloos, snel en gaat met een fles champagne naar huis. Albon druipt na weer een middag rondrijden in het middenveld teleurgesteld af. Daarin staat hij niet alleen: ook zijn voorganger bij Red Bull, Pierre Gasly, verbleekte naast Verstappen. Wat is er aan de hand met het tweede stoeltje bij Red Bull?

Problemen

De problemen begonnen anderhalf jaar geleden met het vertrek van Daniel Ricciardo. De Australiër, die het Verstappen in zijn drie jaar als teamgenoot geregeld lastig maakte, vertrok na 2018 naar Renault. Red Bull promoveerde de onervaren Gasly vanuit dochterteam Toro Rosso. Het werd een kort avontuur voor de Fransman. Na een reeks anonieme gevechten om zesde en zevende plekken werd hij in de zomer van 2019 teruggestuurd naar Toro Rosso. Zijn vervanger: Alexander Albon.

Een half jaar eerder had de Britse Thai zijn Formule 1-droom opgegeven. Omdat geen team hem wilde hebben, stond hij op het punt uit te wijken naar de elektrische raceklasse Formule E. Op het laatste moment bood Red Bull hem een plek aan bij Toro Rosso, min of meer bij gebrek aan beter. Albon maakte in zijn eerste races indruk en na de zomerstop zat hij, tot zijn eigen schrik en met slechts twaalf F1-races op zijn cv, opeens naast Verstappen in het team van Red Bull.

Nu, een jaar later, bevindt Albon (24) zich in dezelfde positie als Gasly vorig seizoen. Hij kan Verstappen niet bijhouden, en waar dat hem vorig jaar vanwege zijn onervarenheid nog werd vergeven, neemt de druk nu toe.

De overmacht van Verstappen is groot. Hij won sinds begin 2019 vier races en eindigde elf keer op het podium. Het totaal aantal podiumplekken van Gasly en Albon: één. Twee weken geleden werd Albon derde bij de grand prix van Toscane, maar dat was waarschijnlijk niet gebeurd als Verstappen niet buiten zijn schuld was uitgevallen. Verstappen scoorde dit jaar 128 punten, twee keer zo veel als Albon, en was in elke kwalificatie sneller, in Sotsji zelfs 1,2 seconde. „Verwarrend”, vond Albon het dat Verstappen zo veel beter was.

Geworstel

Het geworstel van Gasly en Albon heeft deels te maken met de aard van de Red Bull-auto’s. De afgelopen twee jaar hebben die een ‘losse’ achterkant: de achterwielen verliezen in de bochten soms onverwachts hun grip op het asfalt. Dat vergroot de kans op spins en glijpartijen, waarbij de wagen ‘dwars’ gaat en snelheid verliest. Een coureur moet in staat zijn perfect aan te voelen wanneer zo’n moment van gripverlies eraan komt. Verstappen kan dat, Gasly en Albon gaan minder goed om met de beperkingen van het materiaal.

Problemen met het ontwerp maken de Red Bull van 2020 nog onvoorspelbaarder. Verstappen erkende al dat het „niet de makkelijkste auto” is. En dat terwijl een coureur in Albons positie juist een auto nodig heeft waarin hij zonder angst voor een onverwachte spin steeds meer zelfvertrouwen kan opbouwen.

Met elk matig resultaat neemt de druk op Albon toe. Hij weet dat Red Bull twee goed scorende coureurs nodig heeft om een serieuze aanval te kunnen doen op Mercedes in het constructeurskampioenschap. Van die ranglijst hangt voor het team veel af: hoe hoger het eindigt, hoe meer prijzengeld het krijgt. Verstappen laat zien dat de Red Bull-auto in de juiste handen in de buurt van Mercedes kan komen. Een tweede rijder die nauwelijks de top-10 haalt, is dan niet goed genoeg.

Om te zien wat die druk met een coureur kan doen, hoef je maar naar Gasly te kijken. Nu hij weg is uit de snelkookpan van Red Bull, komt het talent dat hem ooit zijn promotie naar het Oostenrijkse topteam opleverde weer boven. Hij is bij AlphaTauri, het omgedoopte Toro Rosso, een van de smaakmakers van het seizoen. Begin september won hij zelfs de Grand Prix van Italië.

Ondanks de opleving van Gasly lijkt Albon voorlopig verzekerd van zijn stoeltje. „Wij concentreren ons op Albon”, aldus teambaas Horner. „We willen hem alle kansen geven ook volgend jaar voor Red Bull te rijden en vinden het niet zinvol om de coureurs weer om te wisselen.” Maar zulke sussende woorden bezigde Horner een jaar geleden ook over Gasly. In de Formule 1, zo zal Albon zich ook realiseren, bestaan geen zekerheden.