Geweld weer opgelaaid tussen Armenië en Azerbeidzjan

Armenië beschuldigt buurland Azerbeidzjan ervan dat het land zaterdagnacht dorpen heeft aangevallen in de betwiste grensregio Nagorno-Karabach. Volgens het Armeense ministerie van Defensie zijn een nog onbekend aantal burgers omgekomen. In een reactie heeft het Armeense leger drie tanks, twee helikopers en drie drones neergeschoten, meldt persbureau Reuters.

Het ministerie van Defensie in Azerbeidzjan erkent dat zij een militaire operatie uitvoerde in de grensregio. Het ministerie stelt dat het gaat om een gebied waar niemand woont en dat vol ligt met mijnen. Zij stellen dat een Azerbeidzjaanse helikoper is neergeschoten en dat de bemanning het heeft overleefd.

De twee voormalig Sovjet-republieken, onafhankelijk sinds 1991, zijn al decennia met elkaar in gevecht. Vanaf eind jaren tachtig vochten zij een oorlog uit over de regio Nagorno-Karabach waarbij meer dan dertigduizend doden vielen. In deze regio, geheel omsloten door Azerbeidzjaans grondgebied, wonen voornamelijk etnische Armeniërs. Zij verklaarden zich in 1991 onafhankelijk als republiek Artsach. De internationale gemeenschap erkent deze republiek niet. Nagorno-Karabach wordt beschouwd als deel van Azerbeidzjan, maar in de praktijk wordt het bestuurd door Armenië.

De buurlanden tekenden in 1994 een wapenstilstand, in 2016 laaide het geweld weer op en ook dit jaar zijn er militaire confrontaties. In juni werden twaalf militairen gedood.

Opmerkelijk genoeg maakten beide landen onlangs deel uit van een zeer omvangrijke militaire samenwerking in Zuid-Rusland. Van 21 tot 26 september werd onder leiding van Rusland de militaire operatie ‘Kaukasus 2020’ uitgevoerd. Ook troepen uit China, Iran, Pakistan, Myanmar en Wit-Rusland waren aanwezig. In totaal ging het om 80.000 militairen.