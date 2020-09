Feyenoord wordt een golfclub

In de Kuip lagen de reserveballen langs het veld op een cirkelvormige sokkel. Het is een manier om het spel in hoog tempo te kunnen blijven spelen. Spelers hoeven niet te wachten op een bal die in de tribune wordt gerost. Het detail was me niet eerder opgevallen, maar in combinatie met het keurige applaus tijdens de wedstrijd deed het me denken aan een partijtje professioneel golf. Daar ligt het balletje op een pin en klappen toeschouwers als een golfer met zijn driver tientallen meters ver weet te slaan.

Een van de Feyenoord-supporters hield tijdens de voetbalwedstrijd een stuk karton omhoog met het opschrift: voetbal is emotie.

Ik denk dat voetbal in eerste instantie een sport is en ja, daar komt emotie bij kijken. Net als bij het stemgeluid van een countertenor, een vreemde haar op een schoon hotelkussen of een begrafenis zonder familie. In die gevallen blijft een kartonnen bord met zo’n spreuk doorgaans achterwege.

Voetbal heeft niet het alleenrecht op emotie.

Afgelopen week had een aantal voetbalclubs het aan de stok met Mark Rutte cum suis; fans moesten hun bek houden op de tribune. Een onmogelijk verzoek om een automatisme te onderdrukken. Als de premier in het stemhokje staat, kan hij ook niet de neiging onderdrukken om zijn vakje rood te kleuren.

Ze deden hun best in de Kuip. Als makke lammetjes zaten de toeschouwers op afstand van elkaar. Er klonk geen massaal ‘Hand in hand, kameraden’ bij de opkomst van de elftallen. „Veel zal afhangen van het verloop van de wedstrijd”, zei een verslaggever vlak voor aanvang nog.

Twintig minuten later scoorde ADO. Engiszins gedeformeerd keek ik meteen naar het publiek. Bleven de toeschouwers stil?

Op de eerste rijen vormden monden een paar ‘o’s’ om een welgemeend ‘godverdomme’ te kunnen produceren, niet zozeer als openbare verwensing voor de slappe verdediger in kwestie, maar meer als een inwendige vloek.

Wonderbaarlijk, Feyenoord-supporters als in zichzelf gekeerde mopperaars.

Ze kregen het zwaar te verduren. Een gestopte strafschop moest opnieuw genomen worden, de VAR had een flinke vinger in de pap en het spel van de thuisclub smeekte om massale ergernis. Het bleef voornamelijk bij fluitconcerten.

Toen kwam het moment waar de man met zijn bord vol emotie voor gekomen was. Marcos Senesi stoomde naar voren en schoot met een omhaal de bal in de kruising.

Het karton ging omhoog.

Duizenden supporters vergaten het protocol, ze schreeuwden het uit. Een Pavlov-reactie; bij een doelpunt, zeker deze parel, hoort een uitroep. Het verboden mondvocht op de tribunes glinsterde in het tegenlicht. Daarna lukte het het publiek weer om zich aan de regels te houden.

De green in de Kuip lag er kortgeschoren bij, op de tribune hoorde je af en toe ‘ssst’. Als de spelers de bal nu nog eens perfect gaan raken en ze krijgen telkens dat nette applaus, wordt Feyenoord de grootste golfclub van het land.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.