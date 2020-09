Feyenoord wint met 4-2 van ADO

Feyenoord heeft ADO Den Haag zondag in de Kuip verslagen met 4-2. Daarmee heeft Feyenoord de 73e verjaardag van trainer Dick Advocaat opgeluisterd met een overwinning. De fans in het stadion hielden zich aanzienlijk beter aan de coronaregels dan vorige week tegen FC Twente (1-1).

Feyenoord kwam wel vroeg op achterstand via Jonas Arweiler. Lutsharel Geertruida kopte halverwege de eerste helft de 1-1 binnen en de andere centrumverdediger van de thuisclub, Marcos Senesi, zette Feyenoord na rust met een fraaie omhaal op voorsprong. Shaquille Pinas bracht ADO uit een strafschop weer langszij, nadat Justin Bijlow eerst een penalty van Arweiler had gestopt. De Feyenoord-keeper was echter te vroeg van zijn lijn gekomen.

Feyenoord trok de wedstrijd in de laatste 20 minuten naar zich toe door doelpunten van invaller Luciano Narsingh en Steven Berghuis (strafschop). Daardoor heeft Feyenoord na drie wedstrijden zeven punten.

(ANP/NRC)