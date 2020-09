FC Barcelona kleineert Villareal bij vuurdoop Ronald Koeman

FC Barcelona heeft zondagavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van de Spaanse voetbalcompetitie Primera División ruimschoots gewonnen. In een vanwege coronamaatregelen leeg Camp Nou in Barcelona stond de club voor het eerst onder leiding van oud-bondscoach Ronald Koeman en werd met name dankzij een ijzersterke eerste helft met 4-0 gewonnen.

De thuisploeg begon voortvarend aan het duel tussen de nummer twee (FC Barcelona) en nummer vijf (Villareal) van afgelopen seizoen. Binnen twintig minuten stond op het scorebord tweemaal de naam van Ansu Fati, het 17-jarige talent die dit seizoen door Koeman is overgeheveld naar het eerste elftal. Fati scoorde op aangeven van eerst Jordi Alba en later Philippe Coutinho, die was teruggekeerd van een huurperiode bij Bayern München. Niet veel later werd het 3-0 uit een strafschop van de veelbesproken Lionel Messi. De ontevreden sterspeler wilde voorafgaand aan het seizoen vertrekken, maar werd door de clubleiding gehouden aan een vertrekclausule van 700 miljoen euro waardoor hij tegen zijn zin moest blijven. Een eigen doelpunt van Villareal-verdediger Pau Torres vergrootte vlak voor rust de misère voor de bezoekers: 4-0.

In de tweede helft werd niet meer gescoord. Koeman verving na zeventig minuten spelen Fati en Coutinho voor Ousmane Dembélé en Pedro González López, een ander aanstromend talent van de Spaanse club. Later mochten ook de jonge aanvaller Francisco Trincão en de van Juventus overgenomen Miralem Pjanic hun eerste minuten van het seizoen maken.

De 57-jarige trainer stopte vorige maand na een succesvolle periode van ruim twee jaar als bondscoach van het Nederlands elftal. Koeman had in zijn contract met voetbalbond KNVB een clausule laten opnemen waardoor hij voortijdig kon vertrekken naar FC Barcelona, waar hij is aangesteld voor twee seizoenen.