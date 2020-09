D66: verlaag visumeisen voor gewone Russen

Het moet voor Russische studenten, wetenschappers, journalisten en kunstenaars makkelijker en goedkoper worden om naar Nederland te komen. D66 wil dit maandag voorstellen tijdens een debat over de Nederlandse Ruslandstrategie.

Volgens de indiener van het plan, Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, is het nodig om de banden met ‘gewone’ Russen aan te halen, aangezien er op politiek vlak geen snelle verbetering van de relatie hoeft te worden verwacht. „Van bovenaf lukt het duidelijk niet, dus we moeten wat van onderop proberen”, zegt Sjoerdsma.

De Ruslandnota werd in december vorig jaar door minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) naar de Kamer gestuurd. Blok pleitte hierin voor een combinatie van politieke druk en dialoog. Sindsdien is de relatie met Rusland echter verder verslechterd, helemaal na de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksei Navalny en de Russische bemoeienis met Wit-Rusland.

Sjoerdsma vindt het onder die omstandigheden belangrijk „om meer Russen kennis te laten maken met Nederland, onze democratie, rechtsstaat, onze vrijheden en gelijkheden”. Concreet kan dat volgens hem met gratis visa „voor bepaalde groepen” en een versimpelde aanvraagprocedure. Visa moeten ook langer geldig blijven, voor een ‘herhalingsvisum’ hoeft niet opnieuw de hele procedure te worden doorlopen. Nederland zou de reisversoepeling ook actief moeten „adverteren”.

Ver reizen voor vingerafdruk

Nu moeten Russen die naar Nederland willen soms ver reizen voor een visumafspraak, bijvoorbeeld op de ambassade, of voor het laten nemen van een vingerafdruk. Reis- en hotelkosten zijn „een serieuze drempel”, zegt Sjoerdsma. Voor zakelijke reizigers of organisaties die vaak in Nederland moeten zijn, gelden nu al soortgelijke simpelere regels. Visa helemaal afschaffen kan niet, omdat de onderhandelingen hierover, tussen de EU en Rusland, sinds de Oekraïne-crisis stilliggen.

In zijn Ruslandbrief onderstreept Blok het belang van „people to people-contacten en versterking van het maatschappelijk middenveld in Rusland”. Tegelijkertijd bezuinigt het kabinet op programma’s die de uitwisseling van studenten bevorderen. Eerder deze maand herbevestigde minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, D66), een partijgenoot van Sjoerdsma, de sluiting van tien internationale kantoren van Nuffic, de uitvoeringsorganisatie die studentenprogramma’s begeleidt. Het kantoor in Moskou gaat in december 2021 dicht.

Ellen Rutten, hoogleraar Russische en Slavische studies aan de Universitie van Amsterdam, vindt de sluiting „opvallend” omdat het haaks lijkt te staan op de in de Ruslandbrief uitgesproken intenties. Samen met Dick Berlijn, voormalig commandant der Strijdkrachten, riep Rutten vrijdag op tot meer uitwisseling, in Perestrojkast, de BNR-podcast over Midden- en Oost-Europa. „Je moet een veel intensievere dialoog opbouwen, die veel verder gaat dan alleen op regeringsniveau met elkaar te spreken’’, aldus Berlijn. „Zorg dat je de Russen veel beter leert kennen. Ieder kanaal kan hiervoor worden gebruikt.”

Studeren in Nederland te duur

Sjoerdsma wil maandag ook pleiten voor een beurzenprogramma. Mede door het hoge studiegeld studeert volgens het Kamerlid een relatief laag aantal in Russen in Nederland, ongeveer duizend per jaar.

In januari dit jaar was Sjoerdsma het middelpunt van een diplomatieke rel, toen Rusland hem op een zwarte lijst bleek te hebben gezet. Het Kamerlid kon daardoor niet mee op een werkbezoek aan het land, het eerste dat Kamerleden sinds 2008 zouden gaan afleggen. Uiteindelijk werd dat bezoek afgeblazen.

Het kabinet besloot in 2019 te bezuinigen op Nuffic na een kritisch rapport van de Auditdienst Rijk. Bepaalde taken van de internationale kantoren, zoals het werven van internationale studenten, zijn „niet meer noodzakelijk”, aldus Van Engelshoven. De zeer succesvolle werving leidde onder meer tot problemen met studentenhuisvesting. Van Engelshoven komt in het najaar met plannen om de „kennisdiplomatie” op andere manieren te „versterken”.