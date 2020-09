Brallende koren en strijkers als krakende vorst in Purcells ‘King Arthur’

De worsteling van het muziekleven met corona kent sterke verhalen. Neem Purcells opera King Arthur. Die werd dit weekend in de ZaterdagMatinee niet (reisverbod) uitgevoerd door de Early Opera Company, wel door het Belgische koor Vox Luminis en het orkest van de Nederlandse Bachvereniging. Samen repeteerden ze – theorbe, klavecimbel en slagwerk dapper in busjes gepakt – o.a. in Arnhem en Zutphen om aan de quarantaineplicht van ‘rood’ Amsterdam te ontsnappen.

Gelukkig waren alle bevallingsproblemen zaterdag in het Concergebouw bij de eerst noot vergeten. Vox Luminis nam King Arthur recent op op cd en volgens het programma was artistiek leider Lionel Meunier hier ook de dirigent. De praktijk oogde meer hybride, met de energieke concertmeester Shunske Sato als kompas in het hart van het uitstekende orkest en Meunier met subtiele handwenken maar ook zingend en op blokfluit in de breed achter de musici opgestelde waaier van zestien zangers.

De anderhalve meter had wel een prijs: de zangers klonken soms meer als een boeket van stemmen dan als een echt koor.

Balorig bacchanaal

Purcells muziek kent vele hoogtepunten, van balorig bacchanaal (mét het nu buiten een concert-context zo verboden geroeptoeter) tot zoete liefdesernst. Acteur Simon Robson smeedde de orkestrale en vocale passages aan elkaar in een hoog-dramatische vertelstijl vol geestige uitschieters (mits je open staat voor 17de-eeuwse humor over dronken herders en ‘fluit’spelende vrouwen)

Mooiste was de met ijzingwekkend, krakend strijkersspel geschetste vorstscène met de klappertand-aria ‘What power art thou’. De zangers van Vox Luminis vertolkten ook alle solistische rollen en vulden die lekker rauw in; nu eens vol plunderlust en bloeddorst, dan weer teder.

Allen waren goed, sommigen opvallend (sopranen Anna Dennis en Stefanie True, tenor Jacob Lawrence). Om elkaar veilig af te wisselen was elke op- en afkomst streng gechoreografeerd, tot en met het slotapplaus.

Opera Purcell, King Arthur. (concertant) Ned. Bachvereniging / Vox Luminis. 26/9 Concertgebouw A’dam. Terughoren: radio4.nl ●●●●●