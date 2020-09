Expert en leden zetten vraagtekens bij benoeming bestuur Denk

Het nieuwe bestuur van Denk, dat werd gekozen op de ledenbijeenkomst op zaterdag in Amsterdam, is niet rechtsgeldig. Dat stelt VU-hoogleraar Marjan Olfers, dé deskundige op het gebied van het verenigingsrecht, naar aanleiding van berichtgeving hierover zaterdag in de Volkskrant.

Een partijbestuur wordt gekozen door en uit het midden van leden van de vereniging. Op de ledenbijeenkomst van Denk waren slechts 94 leden aanwezig, terwijl zich er 144 hadden aangemeld. Vanwege de coronamaatregelen mochten er niet meer mensen bijeenkomen, aldus interim-partijvoorzitter Metin Celik. Die selectie van aanwezigen werd volgens hem gemaakt op basis van „een eerlijke geografische verdeling”. Leden die niet aanwezig waren, konden ook niet digitaal stemmen.

En dat mag niet, zegt Olfers, zeker niet omdat het kabinet in een noodwet heeft vastgelegd hoe verenigingen op afstand digitaal kunnen stemmen over belangrijke zaken. Dat is hier niet gebeurd. „Omdat het bestuur op deze manier niet rechtsgeldig is, zijn ook alle besluiten die zij nemen dat niet”, zegt Olfers.

Waarom leden niet digitaal konden stemmen op zaterdag, terwijl dat bij de vorige ledenvergadering in mei nog wel mogelijk was, blijft onopgehelderd. Daarover beantwoordde de partij dit weekend geen vragen, omdat het „uitzoekwerk” kost.

Diversiteit

De aanwijzing van Denk-lijsttrekker Farid Azarkan mag mogelijk wel op deze manier. Uit het huishoudelijk reglement van de partij staat dat de lijsttrekker door het bestuur wordt aangewezen. Of een interim-bestuur zo’n belangrijke voordracht niet moet overlaten aan een volledig functionerend bestuur, is de vraag, aldus Olfers.

De rechter kan, als een of meer leden naar de rechter stappen, uiteindelijk verklaren dat de benoeming nietig is. En dat, zeggen kritische leden van Denk, zal niet gebeuren. Sinds de drie Tweede Kamerleden van Denk, Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk in mei de ruzie bijlegden die ze maanden in het openbaar voerden, is er weinig ruimte meer voor kritiek binnen de partij, zeggen zij.

Diversiteit, zeggen leden, is een van de speerpunten van de partij, maar intern is daar geen sprake van. Zo bestaat het net gekozen partijbestuur uit drie mannen van Turkse afkomst. De belangrijkste reden daarvoor zou zijn dat de Turkse achterban er moeite mee heeft dat de huidige partijleider Farid Azarkan, van Marokkaanse afkomst is. De samenstelling van het bestuur is zo een signaal aan die omvangrijke groep kiezers: dat hun stem nog altijd veilig is.

Tijdens de ledenbijeenkomst stelde Eduard Mangal, duoraadslid in Amsterdam, een vraag over die diversiteit. Het antwoord was „dat diversiteit wel is gezocht, maar niet is gevonden. En dat uiteindelijk is gekozen voor kwaliteit”, aldus Mangal, die het een „teleurstellend antwoord” noemt. „Want dat is precies het argument waartegen ik me heb verzet, toen de VVD in Amsterdam het gebruikte in een discussie over racisme in de sport en weinig diversiteit in sportbesturen. En nu gebruikt mijn eigen partij het ook.”

Geen inhoudelijke vragen

Ook werd aan de voorgedragen bestuursleden, Ejder Köse, Gökhan Çoban en Fazli Kafa, vooraf geen inhoudelijke vragen gesteld over hun visie op de partij. „Ik ga ervan uit dat het kundige mensen zijn”, zegt Mangal, „maar ik heb ze niet kunnen bevragen over wat ze willen met de partij. Ik vraag me af hoe drie Turkse mannen het frame van Turkenpartij gaan weerleggen.”

Andere kritische leden onderschrijven de kritiek van Mangal, maar willen niet met hun naam in de krant, uit vrees er door de partij op te worden aangesproken. Kritische leden zeggen dat zij op een zijspoor hij is gebaat bij zo min mogelijk aandacht gezet of stuk lopen in de organisatie, omdat de verandering die zij graag willen, niet van de grond komt.