Heel Nederland lachte vorige week om Famke Louise, maar Theo Weterings, de VVD-burgemeester van Tilburg, had ook prima primetime gekund. Zelden iemand zo onhandig in een gat zien vallen dat hij zelf gegraven had. En dan vanaf de bodem ook nog naar ons roepen dat hij er niet in is gevallen.

Hij zat in het programma Buitenhof om recht te praten wat krom is. Ik geniet van dit soort televisie en Theo Weterings stelde niet teleur. Bij de eerste ademstoot werd al duidelijk waarom hij eerdere uitnodigingen – alle talkshows wilden hem hebben – had afgeslagen. Boerenslimheid van de beroepsbestuurder: hij is gebaat bij zo min mogelijk aandacht. Dan maar Buitenhof, kijkcijfer laag, moet hij hebben gedacht.

Als ik de woorden van de man die vorige week tijdens Willem II – Glasgow Rangers een superspreading event in zijn stad organiseerde moet geloven was het probleem niet dat er honderden mensen tegen een scherm stonden te schreeuwen. Dat werd pas een probleem doordat er beelden van naar buiten kwamen.

„Wat we onvoldoende hebben ingeschat is het effect van de beelden.”

Hij kon er niets aan doen, en als hij er wel wat aan kon doen, dan had hij naar behoren gehandeld.

Aldus Theo Weterings.

Zijn verdediging was geen verdediging, maar misplaatste arrogantie. Hoe armzalig is het met de VVD gesteld als Theo Weterings al door de ballotage komt? Wat is de gedachte achter het naar voren schuiven van dit soort bestuurders? Liever een koekenbakker uit eigen stal dan iemand met leiderschapscapaciteiten?

Deze schitterende zin verscheen na zijn optreden in Buitenhof op de website van Omroep Brabant: „De burgemeester van Tilburg geeft de harde kern van Willem II geen enkele ruimte meer om in de stad een feestje te vieren.”

Arme Tilburgers, de burgemeester die de pandemie organiseert, gaat ook over de bestrijding ervan. Als het aantal besmettingen in Tilburg straks piekt weten we in ieder geval aan wie het ligt.

Aan de inwoners zelf!

Theo Weterings hoopt dat ze hun hoofd in de grond steken en zich rustig houden tot alles is overgewaaid. Naast de knoet voor de voetbalsupporters heeft hij ook nog een tube zalf in de aanbieding. Hij ‘overweegt’ om maandagmiddag in de gemeenteraad spijt te betuigen richting de kwetsbare inwoners van zijn stad.

Helaas kunnen daar maar weinig mensen bij aanwezig zijn, hij gaat de coronaregels handhaven.

Toch zin in.

