Aardbeving van 1,8 bij Drentse dorp Winde

Bij het Drentse dorp Winde, tien kilometer ten zuiden van de stad Groningen, heeft in de nacht van zaterdag op zondag een aardbeving met een kracht van 1,8 plaatsgevonden. Dat meldt het KNMI zondag. Het gaat om een geïnduceerde aardbeving, wat betekent dat de beving het gevolg is van de gaswinning.

De beving vond plaats rond 01.40 uur zaterdagnacht. Het epicentrum lag op zo’n drie kilometer diepte. Hoewel er regelmatig aardbevingen door gaswinning in de provincie Groningen voorkomen, gebeurt dat minder vaak in Drenthe. De beving bij Winde is de derde en zwaarste beving dit jaar in de provincie. In totaal hebben dit jaar bijna zestig bevingen plaatsgevonden rondom het Groninger gasveld.

Het komende jaar wordt de gaskraan verder dichtgedraaid in Groningen, naar maximaal 8,1 miljard kubieke meter aardgas. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorige week bekend. Daarmee zal voor het eerst in vijftig jaar minder dan tien miljard kubieke meter aardgas worden gewonnen in Groningen. Vanaf 2022 moet de gaskraan in Groningen helemaal dichtgedraaid zijn, behalve als er zich extreem strenge winters voordoen.