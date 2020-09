‘Verdachte: steekpartij om herpublicatie Charlie Hebdo’

De Pakistaanse hoofdverdachte van de steekpartij in Parijs van vrijdag heeft bekend dat medewerkers van het satirisch weekblad Charlie Hebdo inderdaad zijn doelwit waren. Dat melden persbureaus AFP en Reuters zaterdag op basis van bronnen die op de hoogte zijn van het politieonderzoek.

De 18-jarige verdachte heeft naar eigen zeggen mensen aangevallen met een hakmes wegens de heruitgave van de twaalf cartoons over de profeet Mohammed eerder deze maand. Deze tekeningen maakten de redactie in 2015 doelwit van een aanslag door moslimextremisten. Daarbij kwamen in totaal twaalf mensen om het leven, waarvan acht medewerkers van het satirisch tijdschrift. Het proces tegen de veertien verdachten die de aanslagplegers toen geholpen zouden hebben, is eerder deze maand begonnen.

Bij de aanval op raakten twee mensen van de videoproductiemaatschappij Premières Lignes zwaargewond. De redactie van Charlie Hebdo bevond zich overigens niet meer op de plek waar de steekpartij plaatsvond. Na de aanslag in 2015 verhuisde het satirisch tijdschrift naar elders in de stad. De politie pakte in totaal zeven mensen op voor de steekpartij, maar stelde ervan uit te gaan dat de aanval werd uitgevoerd door één persoon.

