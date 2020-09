Techgigant Alphabet schikt rechtszaak voor 310 miljoen dollar

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft vrijdag een schikking van 310 miljoen dollar (266 miljoen euro) getroffen in een rechtszaak over seksueel wangedrag door leidinggevenden in het bedrijf. Dat meldt persbureau AP. Alphabet was aangeklaagd door aandeelhouders.

In de schikking is afgesproken dat het geld wordt besteed aan programma’s ter bevordering van diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid, die worden geïmplementeerd in de komende tien jaar. Daarnaast wordt er een aparte commissie opgezet die aanklachten van seksueel wangedrag door leidinggevenden moet onderzoeken.

Het bedrijf stelt daarnaast een verbod in op seksuele relaties tussen leidinggevenden en werknemers. Het zal ook geen gouden handdruk meer meegeven aan medewerkers die worden ontslagen vanwege seksueel wangedrag of die daar op het moment van ontslag op onderzocht worden.

Protest

De rechtszaak volgde op een protest van medewerkers van Google in 2018, die toen wereldwijd van kantoor wegliepen. Reden voor de woede destijds was een onthulling van The New York Times: dat Android-bedenker Andy Rubin bijna 80 miljoen euro als gouden handdruk meekreeg, terwijl hij was beschuldigd van seksueel wangedrag.

In een blogpost op een website van Google belooft vice-president HR Eileen Naughton dat hiermee het zelfonderzoek van het bedrijf nog niet ten einde is, maar dat ze aan „deze vitale kwesties” blijven werken.

