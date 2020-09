Tata Steel IJmuiden betaalde nooit winstbelasting in Nederland

Tata Steel heeft in Nederland sinds de overname van Corus in 2007 nooit vennootschapsbelasting betaald. Dat bevestigt het bedrijf na onderzoek van het Noordhollands Dagblad.

De krant deed onderzoek naar de financiële situatie van het Nederlandse staalbedrijf, op basis van jaarverslagen van Tata Steel en interne stukken die klokkenluiders verstrekten. De krant huurde voor de analyse een registeraccountant in die anoniem bleef.

Volgens de krant wordt alle winst van Tata Steel IJmuiden weggestreept tegen de rente op de leningen die het Indiase moederbedrijf aanging toen het in 2007 staalbedrijf Corus overnam. Volgens Tata Steel is het fiscaal beleid van het bedrijf „volledig conform wet- en regelgeving” en zijn er geen speciale afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

Die praktijk is echter wel omstreden. De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren enkele rechtszaken gevoerd waarin het die praktijk – winst kunstmatig derven door hoge rentekosten te betalen aan de aandeelhouder – aanvecht.

Miljarden van Nederland naar India

Volgens de Noord-Hollandse krant laat het onderzoek met name zien dat er miljarden vanuit de Nederlandse tak van Tata Steel naar het Indiase moederbedrijf stromen.

Zo zouden de Europese fabrieken van het Indiase staalbedrijf Tata Steel de afgelopen dertien jaar in totaal 20,7 miljard euro te veel aan het moederbedrijf hebben betaald voor grondstoffen. Volgens de krant koopt het inkoopkantoor in Singapore van Tata Steel goedkoop steenkool en ijzererts in. Die grondstoffen worden vervolgens duurder doorverkocht aan de Europese tak.

Ook zou Tata Steel IJmuiden voor honderden miljoenen euro’s aan leningen hebben uitstaan bij zusterbedrijven en de Nederlandse moedermaatschappij: in totaal 685 miljoen euro volgens cijfers uit 2019.

Tata Steel publiceerde zaterdag een persverklaring waarin het stelt dat de berichtgeving van het Noordhollands Dagblad „een aantal onjuistheden” bevat. Het wil niet reageren op aanvullende vragen van NRC over onder meer de leningen en de inkoop van grondstoffen.

Langer onvrede bij personeel

Volgens Tata Steel heeft Tata Steel IJmuiden alleen een lening van 50 miljoen euro uitstaan bij de Britse tak Tata Steel UK. Ook schrijft het staalbedrijf dat het alle grondstoffen, zowel intern als extern, inkoopt „op commerciële basis” en „in overeenstemming met de lokale belastingwetten”. Tata Steel ging niet in op het genoemde bedrag van 20,7 miljard euro.

De conclusies van het Noordhollands Dagblad passen bij de onvrede die onder werknemers van Tata Steel Nederland al langer bestaat over het Indiase moederbedrijf.

Al jaren lijdt de Britse tak van Tata Steel Europe grote verliezen, en ook de hoogovens van IJmuiden presteren sinds vorig jaar minder goed. Het Indiase moederbedrijf zei dat het niet langer geld wil steken in de Europese staaldivisie, en kondigde een reorganisatie aan.

De interne conflicten leidden dit voorjaar tot het vertrek van de Nederlandse topman Theo Henrar en tot wekenlange stakingen bij Tata Steel IJmuiden. In juli waren gedwongen ontslagen van de baan, maar het wantrouwen is gebleven.