Poolse regeringspartijen tekenen akkoord, bezweren crisis

De Poolse regeringspartijen hebben zaterdag een al weken sluimerende interne crisis bezworen. De partijleiders tekenden in Warschau een nieuw coalitieakkoord, melden internationale persbureaus. Daarmee is de weg vrij voor het driepartijenverbond onder leiding van grootste partij PiS om nog tot de parlementsverkiezingen van 2023 aan de macht te blijven.

Het Poolse kabinet dreigde te vallen vanwege een ruzie over een dierenrechtenwet die PiS-leider en machtigste man van Polen Jaroslaw Kaczynski wilde invoeren. Een deel van de PiS-parlementariërs en de twee andere regeringspartijen stemden eerder deze maand tegen de wet. Als de breuk niet hersteld kon worden, zou Polen afstevenen op vervroegde verkiezingen.

De coalitiepartners, alle drie van conservatieve leest, zijn er nu toch uitgekomen. Ze sloten op het PiS-hoofdkantoor de overeenkomst en vertrokken weer, zonder toe te lichten wat ze precies hebben afgesproken. „Ik ben er absoluut zeker van dat de komende jaren goed zullen zijn voor Polen. Deze overeenkomst verzekert dat”, zei PiS-voorman Kaczynski nog wel. Premier Mateusz Morawiecki (PiS) zei blij te zijn dat de eenheid en stabiliteit behouden blijven.

Lees ook: Rel om dierenrechten nekt Poolse coalitie

Machtsstrijd

Behalve de dierenrechtenwet waren er andere kwesties die de coalitie de afgelopen tijd verdeelden. De partijen maakten ruzie over het al dan niet uitstellen van de presidentsverkiezingen (die uiteindelijk doorgingen en gewonnen werden door de PiS-kandidaat) en de relatie van Polen met de Europese Unie. Daarnaast speelde een machtsstrijd tussen premier Morawiecki en minister van Justitie Zbigniew Ziobro, een conservatieve hardliner van de partij Verenigd Polen. Volgens kenners van de Poolse politiek willen beide mannen zich opwerpen als de hoeder van het conservatieve smaldeel van Polen als Kaczynski (71) met pensioen gaat.

Kaczynski zelf zou volgens geruchten onder het nieuwe coalitieakkoord terugkeren als minister. Of dat inderdaad zo is, werd zaterdag nog niet duidelijk. Kaczynski richtte PiS op samen met zijn broer Lech, die president was tot hij in 2010 omkwam bij een vliegtuigongeluk. Jaroslaw Kaczynski was van 2006 tot en met 2007 premier. Tegenwoordig wordt hij gezien als de meest invloedrijke politicus van het land.