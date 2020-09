Mexico geeft reeks arrestatiebevelen uit in zaak verdwenen studenten

Justitie in Mexico heeft zaterdag tientallen arrestatiebevelen uitgevaardigd in de zaak rond de verdwijning en dood van 43 studenten, precies zes jaar geleden. Dat melden internationale persbureaus. Voor het eerst worden ook militairen en politieagenten gezocht voor hun aandeel in de nog altijd onopgehelderde verdwijningszaak.

Volgens Omar Gómez Trejo, de aanklager die met de zaak is belast, zijn de arrestatiebevelen gericht tegen degenen die in „intellectueel en materieel” opzicht achter de vermissing zitten. „Het gaat om politie uit verschillende plaatsen, federale politie, militairen”, zei Gómez Trejo, die daaraan toevoegde dat ook naar voormalige ambtenaren van het federale OM wordt gezocht. Familieleden van de vermisten beschuldigen de politie en het leger al langer van betrokkenheid.

De 43 studenten volgden een lerarenopleiding in de Zuid-Mexicaanse staat Guerrero. Op 26 september 2014 waren ze in bussen onderweg naar de herdenking van een massamoord op studenten in 1968. Bij de stad Iguala verdwenen ze. Waarschijnlijk zijn ze vermoord. In de afgelopen zes jaar zijn van slechts twee studenten de lichamen teruggevonden en geïdentificeerd.

Lees ook: Mexico wil vermissing ophelderen

Doofpot

Wat er precies met de studenten is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Uit een onderzoek van de autoriteiten onder de vorige president, Enrique Peña Nieto, kwam dat de studenten opgepakt waren door de politie en vervolgens overgedragen aan een drugskartel. Op die lezing kwam veel kritiek: de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten noemde haar „wetenschappelijk onmogelijk”. De regering van Peña Nieto zou de daadwerkelijke toedracht hebben willen verhullen, concludeerde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.

Andrés Manuel López Obrador, de huidige president, beloofde bij zijn aantreden te achterhalen wie er echt verantwoordelijk is voor de verdwijning. Uit onafhankelijk onderzoek is in elk geval gebleken dat militairen op een legerbasis in de buurt van de ontvoering geweten moeten hebben wat er aan de hand was. Zaterdag beloofde López Obrador, die goede banden heeft met het leger, dat de arrestatiebevelen tegen de militairen ook echt zullen worden uitgevoerd. „Hij van wie bewezen kan worden dat hij heeft deelgenomen aan deze misdaad, zal worden berecht. Er zal geen doofpot zijn.”