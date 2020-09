In Nederland is er wekelijks ophef over een rapper

‘Had het kunnen zijn dat als je toen een ander besluit had genomen er nu een andere situatie had kunnen zijn? Ja, dat had gekund.” Of: „Dat hebben we op dat moment niet geprobeerd, en dat had ons achteraf meer opgeleverd. Maar u kunt niet zeggen dat we niet alles hebben geprobeerd. Dat hebben we wel gedaan in de context van dat moment.”

Schrikt u van deze infantiele drogredeneringen? Terecht. Vooral omdat het gaat om een minister, Hugo de Jonge, die hiermee in een Kamerdebat onder zijn politieke verantwoordelijkheid uitkwam. Voor het lakse en warrige kabinetsbeleid tegen Covid-19, met onnodig veel doden in verpleeghuizen als gevolg.

Een ander citaat: „Mensen kunnen hun ding niet meer doen. Bedrijven gaan failliet. Mensen raken hun baan kwijt. Gezinnen hebben geen eten meer op tafel. En ik vind dat het kabinet daar niet naar kijkt.” Aldus influencer Famke Louise. Ook deze week, maar dan aan tafel bij Eva Jinek.

Over wie was er ophef, dedain, walging? Juist. Famke Louise was het zoveelste slachtoffer op het publieke schavot dat voor het Nederlandse ‘publieke debat’ door moet gaan. Haar zonde was dat ze zich voor het karretje van viruswaanzin-leider Willem Engel had laten spannen.

Engel is een briljante marketing-strateeg. Hij verkoopt gevoelens. Net zoals minister Hugo de Jonge. Die het gevoel verkoopt een gewone hervormde jongen te zijn die, desondanks, branie heeft. Bewijs: zijn schoenen die net zo opgespoten zijn als de lippen van Famke Louise.

De Jonge is de leider van het CDA. Ook al heeft hij, net als dansleraar Willem Engel, niet zoveel bereikt in het leven. Ja, hij is vijf jaartjes leraar geweest. En ja, hij heeft zich, toen hij wethouder was in Rotterdam, geprofileerd met een plan voor een ‘zwangerschapsverbod’ via verplichte sterilisatie van kansarme vrouwen.

Natuurlijk, mijn vergelijking loopt onvermijdelijk mank. Want De Jonge bagatelliseert geen virussen. Daarom is zijn opstelling in de Tweede Kamer des te ernstiger. Want het resultaat van een incompetent coronabeleid dat onnodig levens heeft gekost is wantrouwen. Wie is dan in deze situatie iets te verwijten? Als het aan het Nederlandse publieke schavot ligt: Famke Louise.

Een ander voorbeeld: rapper Insayno. Die is door de gemeente Haarlem aangetrokken als ‘stadsdichter’. Deze week onstond ophef over een raptekst van hem waarin hij de Holocaust bagatelliseert. ‘Schande dat Haarlem van Insayno stadsdichter maakt!’, proclameerde het publieke schavot.

Het is mij onduidelijk of Insayno berouw heeft getoond voor zijn, inderdaad walgelijke standpunten (antisemitisme, maar ook ‘theorieën’ over dat bijvoorbeeld de Bataclan-aanslag in scene zou zijn gezet). Wat ik wel weet is dat de kans groot is dat iemand die warrige jeugdzondes begaat, hoe ernstig ook, op het rechte pad komt als hij door het systeem ingekapseld wordt. Wat ik ook weet is dat, in tegenstelling tot deplorabele dichtertjes, rijke en machtige antisemitische organisaties juist nog meer voet aan de grond krijgen als u ze subsidieert en faciliteert.

Want wist u dat u persoonlijk betaalt voor een van de meest antisemitische en racistische organisaties in de wereld? Ik heb het over de Turkse Grijze Wolven. Die in Nederland nog steeds subsidie krijgen ‘voor de integratie’.

En wat dacht u van het antisemitische gif dat Nederlandse kinderen en jongeren met een islamitische achtergrond wekelijks binnenkrijgen onder het mom van ‘godsdienstvrijheid’. De AIVD bericht jaarlijks over „salafistische aanjagers” in moskeeën die „structurele onverdraagzaamheid, intimidatie en/of intolerantie bevorderen” jegens onder andere Joden.

Als ik uitzoom, bevestigt de ophef van deze week over Famke Louise en Insayno een bijzonder nare karaktereigenschap van de Nederlandse cultuur: een radicale drang naar uitdrijving van individuen die in de fout gaan. Zij moeten voor eeuwig boeten, zelfs als ze berouw tonen. Tegelijkertijd is er een pijnlijke blinde vlek voor de structurele fouten van de macht. Grijze Wolvensubsidies en jokkende gezondheidsministers incluis.

Zihni Özdil is historicus.

NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 september 2020