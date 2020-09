Een theaterregisseur met een stem als rollende vaten in een kelder belt op en zegt: „Ik wil dat je een stuk voor me gaat schrijven. Een stuk over deze alarmerende tijd, naar voorbeeld van Openbaringen. Ik heb het idee dat we daar hetzelfde over denken.” Als de regisseur met die stem je zoiets vraagt, zeg je geen nee (maar ook niet meteen ja).

Een week of wat peins ik nu over een toneeltekst over onze tijd. Er is veel om over na te denken, het aantal alarmerende dossiers dijt almaar uit. Alle rampen uit de doos van Pandora en nergens hoop. Een verhitte wereld vol bange mensen. Bange mensen nemen slechte beslissingen. De besluitvaardigheid richt zich op de korte termijn, terwijl de problemen die ver overstijgen. Elk nieuwsbericht over het ontregelde klimaat leest als het scenario van een rampenfilm. In het stramien van een rampenfilm hoort een krachtige figuur die de leiding neemt, of de gezamenlijke intelligentie van een paar mensen die het gevaar op het nippertje afwenden. Maar wij hebben bosbranden, overstromingen, instortende ijskappen, ontdooiende permafrost en een Amerikaanse president die het verkoolde Californië bezoekt en zegt: „Het zal vlug kouder worden, let maar op.”

Huup, huup, Barbatruc.

Kom bij hem niet aan met grafieken. Hij zal ze ondersteboven houden. De wereld als stuurloos schip, met een mesjokke kapitein aan het roer.

Hoe je als schrijver soep kookt van een ontsporend klimaat, falend leiderschap en gistend ressentiment onder de bevolking is de vraag. Waar onze verbeelding ons gewoonlijk naar een gedramatiseerde versie van de werkelijkheid voert, voorspellen in onze tijd alle klimaatmodellen een of andere vorm van apocalyps. Tegen een dystopische werkelijkheid valt niet op te verzinnen, met andere woorden. De huidige staat van de planeet is hyperbolisch van zichzelf. Lucide kunstenaars en koortsige profeten hebben zich verlekkerd talloos veel eindes van de wereld voorgesteld, maar met het einde van de wereld zoals wij die kennen in zicht zijn ze met stomheid geslagen.

In zijn voortreffelijke klimaatboek De onbewoonbare aarde schrijft David Wallace-Wells: „Veel films die in deze tijd uitkomen, hebben een apocalyptische thematiek, maar als het aankomt op kijken naar de werkelijke gevaren van de opwarming van de aarde lijden we aan een ongelooflijk gebrek aan fantasie.” En: „Wat betekent het om ons te laten vermaken door een fictieve apocalyps, terwijl we een echte in het gezicht staren?”

Wallece-Wells citeert schrijver Amitav Ghosh, die zich in zijn essay ‘The Great Derangement’ afvraagt waarom de opwarming van de aarde en de daaraan gerelateerde catastrofes nog maar zo mondjesmaat een rol spelen in de hedendaagse fictie. Ghosh fantaseert over een grote klimaatroman. „Denk bijvoorbeeld aan de verhalen die ontstaan rond vragen als ‘Waar was jij toen de Berlijnse Muur viel?’ of ‘Waar was jij op 9/11?’ Zal het ooit mogelijk zijn om vragen te stellen als ‘Waar was jij toen we over de grens van 400 ppm heen gingen?’ of ‘Waar was jij toen de Larsenijsplaat van Antarctica afbrak?’”

Ghosh denkt niet dat die roman er zal komen. Het onderwerp is nu eenmaal vreselijk onsexy en simpelweg te veelomvattend. De roman heeft afbakening nodig, en beperkt zich helaas al te vaak tot individuele bestaansproblematiek. Voor een globale catastrofe die zich zowel langzaam als pijlsnel voltrekt, is hij ongeschikt. De generaties na ons zullen de wereldleiders van nu verantwoordelijk houden voor de klimaatcrisis die ze achterlieten, maar wellicht zullen ze, suggereert Ghosh, „kunstenaars en schrijvers even schuldig achten – want de verbeelding van mogelijkheden is, tenslotte, niet de taak van politici en bureaucraten”.

Dat is een verwijt en een opdracht aan de artistieke verbeeldingskracht tegelijk. De kunstenaar kan het ondenkbare denkbaar maken, zoals Ramsey Nasr onlangs zei in Buitenhof. Ik zal de regisseur met de stem van rollende vaten in een kelder vertellen dat ik het ga proberen, dat stuk schrijven voor ’m. Een werktitel heb ik alvast, Hittetijd. Kome wat ervan komt.

Tommy Wieringa schrijft elke week op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 september 2020