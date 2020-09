Haags raadslid De Mos en advocaat Plasman richten nieuwe partij op

Het Haagse raadslid Richard de Mos en advocaat Peter Plasman willen samen een politieke partij oprichten om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Dat heeft het duo zaterdag bekendgemaakt in het AD. De Mos en Plasman - die het raadslid verdedigt in een corruptiezaak - zouden plannen hebben voor „democratische vernieuwing” en willen „oplossingsgerichte ombudspolitiek” bedrijven, maar gaan in de krant niet in op concrete partijstandpunten. De nieuwe partij wordt volgens het duo maandag gepresenteerd.

„Binnenkort komen we met onze agenda die echt van onderop is opgesteld. Elk punt zal worden uitgewerkt door mensen met kennis van zaken”, zegt De Mos in de krant. Zo beheert Plasman de agenda voor justitie en veiligheid, naar eigen zeggen omdat hij zich zorgen maakt over de rechtsstaat. „Mensen hebben slecht toegang tot het recht, er lopen tig veroordeelden rond die nog een celstraf moeten uitzitten, doorlooptijden van strafzaken zijn veel te lang, rechters zijn bezig met allerlei randzaken als personeelsmanagement”, aldus Plasman. Ook zouden mensen „te weinig meebeslissen over grote dingen”, zoals de coronacrisis.

De Mos is momenteel raadslid in de gemeente Den Haag en fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Op aandringen van de toenmalige burgemeester van Den Haag stapte De Mos vorig jaar op als wethouder, nadat de Rijksrecherche zijn huis en werkkamer was binnengevallen. Hij wordt verdacht van corruptie, het vormen van een criminele organisatie en het schenden van het ambtsgeheim. De Mos wordt onder meer verdacht van het bevoordelen van partijgenoten bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

