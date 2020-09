Formatie Libanon mislukt, premier stapt op

Het is de Libanese oud-diplomaat Mustapha Adib in een maand tijd niet gelukt een nieuw kabinet te vormen. Hij stapt daarom op als formateur en premier van het land. Dat heeft hij zaterdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus.

In Libanon worden politieke functies over verschillende religieuze partijen verdeeld. De formatie zou hoofdzakelijk mislukt zijn vanwege de post van minister van Financiën. De twee belangrijkste sjiitische groepen van het land, Hezbollah en Amal, wilden deze post allebei in handen krijgen. Naar eigen zeggen was Adib erop gebrand de nationale eenheid in het land te bewaken, maar was het door hem te vormen kabinet „gedoemd te mislukken”. Hij besloot daarom af te treden.

Adib werd een maand geleden aangesteld als de vervanger van premier Hassan Diab. Diens kabinet stapte eind augustus op na massale protesten in reactie op de explosie in de haven van Beiroet, veroorzaakt door grote hoeveelheden opgeslagen ammoniumnitraat. Voor velen was de explosie een illustratie van wanbeleid in het land. Bij de ramp kwamen zeker 190 mensen om het leven, raakten 6.500 mensen gewond en 300.000 inwoners dakloos. De totale schade wordt geschat op ruim 12 miljard euro.

Bovendien verergerde de explosie de al bestaande financiële en economische crisis in het land. Deze werd mede veroorzaakt door politieke corruptie en versterkt door de coronacrisis, de Syrische burgeroorlog en de daarmee samenhangende toestroom van ruim anderhalf miljoen vluchtelingen.