Bij de slijter waar ik werk twijfelt een man tussen een grote fles drank en een iets kleinere, maar dan in cadeauverpakking met twee glazen. Uiteindelijk kiest hij voor de grote fles. Hij legt uit dat er al zoveel glazen in de kast staan, dat hij ze weg gaat gooien. Ik beaam dat het bij mij van hetzelfde laken een pak is en vertel dat ik ze naar de kringloop breng. Bij het afrekenen vraag ik routineus: en, spaart u voor de glazen?

