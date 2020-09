Azarkan gekozen tot lijsttrekker Denk, maar twijfels over verkiezing

Farid Azarkan is zaterdag door de leden van Denk verkozen tot lijsttrekker, maar over de wijze waarop dat gebeurde zijn twijfels gerezen. Deskundigen zeggen tegen de Volkskrant dat de manier waarop Denk zijn leiderschapsverkiezing heeft ingericht, in strijd is met de wet. De partij zelf vindt echter dat alles in orde was.

Denk hield zaterdag een algemene ledenvergadering, waar gestemd kon worden voor een nieuw partijbestuur en het lijsttrekkerschap. Azarkan was de enige kandidaat om lijsttrekker te worden. Bij de vergadering konden volgens de Volkskrant vanwege de coronaregels slechts 94 leden aanwezig zijn, terwijl zich 144 mensen hadden aangemeld. Degenen die niet welkom waren, konden niet digitaal hun stem uitbrengen. Denk selecteerde de leden die aanwezig mochten zijn „op basis van een eerlijke geografische verdeling per provincie”.

In de Volkskrant zegt hoogleraar Marjan Olfers, deskundig op het gebied van verenigingsrecht, dat de werkwijze van Denk „absoluut niet” geoorloofd is. „Alle leden moeten de gelegenheid hebben om hun stemrecht uit te oefenen. Het partijbestuur mag zeker geen selectie maken in wie wel en niet mogen stemmen”, aldus Olfers. Wat haar betreft is Azarkans uitverkiezing niet rechtsgeldig. „Als er iemand naar de rechter gaat, hebben ze echt een heel groot probleem.” Ook advocaat Fred van Brussel, eveneens verenigingsrechtdeskundige, laakt het selectiebeleid van Denk. „Honderd leden uitnodigen en de rest digitaal laten stemmen: dat had gekund. Maar dit is selectief. En dan is het geen rechtsgeldig besluit.”

‘Nood breekt wet’

Metin Çelik, tot zaterdag interim-voorzitter van Denk, vindt dat de verkiezing wel degelijk rechtsgeldig was. „Nood breekt wetten”, zegt hij tegen de Volkskrant. „Ik heb de aangescherpte coronamaatregelen niet verzonnen. We hebben juridisch advies ingewonnen. Onder deze omstandigheden kan het.” Olfers is het niet met hem eens: „Ze hadden de ledenvergadering kunnen uitstellen en digitaal kunnen stemmen. Er zijn dus alternatieven. Het argument ‘nood breekt wet’ gaat hier niet op.”

Azarkan zit sinds 2017 voor Denk in de Tweede Kamer. De andere twee Kamerleden van de partij, Tunahan Kuzu en Selçuk Özturk, hebben allebei laten weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Hun besluit kwam voort uit een publiekelijk uitgevochten ruzie in de Denk-top, die er onder meer toe leidde dat Azarkan kortstondig werd geroyeerd als lid.