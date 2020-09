Ajax gedeeld koploper na winst op Vitesse

Ajax en sc Heerenveen gaan na drie wedstrijden gezamenlijk aan de leiding van de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen zaterdag thuis met 2-1 van Vitesse, terwijl Heerenveen in eigen huis met 1-0 te sterk was voor VVV-Venlo.

Ajax boekte een zwaarbevochten zege en is voor het eerst in vijf jaar na de eerste drie competitieduels nog zonder puntenverlies. Ajax speelde ruim een helft met tien man. Edson Álvarez kreeg in de 44ste minuut een rode kaart omdat hij wel of niet per ongeluk op een been van Loís Openda ging staan.

Quincy Promes schoot Ajax in de 21ste minuut op voorsprong, op aangeven van Noussair Mazroui. Vitesse kwam in de 56ste minuut op gelijke hoogte door Riechedly Bazoer. Antony maakte in de 70ste minuut de 2-1, op aangeven van Mohammed Kudus. De aanwezige toeschouwers hielden zich lang niet allemaal aan de coronaregels. Ze lieten herhaaldelijk weten het niet eens te zijn met arbiter Pol van Boekel. De speaker van de Johan Cruijff ArenA vroeg hen in het begin van de tweede helft zich te onthouden van gejoel en gefluit.

Heerenveen kwam na een half uur op voorsprong uit een strafschop na hands van Danny Post. Joey Veerman benutte de strafschop. In de tweede helft kreeg VVV nauwelijks kansen op de gelijkmaker. De club kwam na ruim een uur met tien man te staan na rood voor Tobias Pachonik vanwege onbesuisd inkomen bij Joey Veerman. Simon Janssen, die in het veld was gekomen voor de geblesseerde Post, moest tien minuten voor tijd ook vertrekken nadat hij bij een duel om de bal dezelfde Veerman vol op de knie raakte.(ANP/NRC)