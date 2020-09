Zo zien fotografen het Binnenhof

In Haagse Zaken proberen we je vaak een kijkje achter de politieke schermen te geven. Dit keer doen we dat vrij letterlijk, met twee fotografen die jarenlang op beeld verslag doen van wat er op het Binnenhof gebeurt. David van Dam en Martijn Beekman.

Je hoort hoe het werk als politiek fotograaf door de jaren is veranderd, waar een goede foto aan moet voldoen, welke ethische en journalistieke overwegingen komen kijken bij het beroep als fotograaf en hoe de prijswinnende foto’s van deze twee fotografen tot stand kwamen.

2017. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert treedt af. Foto: David van Dam

Thierry Baudet tijdens de APB van 2018 Foto: David van Dam

2007. Erica Terpstra, Henk Vonhoff en Frits Korthals Altes. VVD’ers vertrekken gezamenlijk in een auto nadat Rita Verdonk te kennen heeft gegeven dat zij haar VVD zetel wil behouden. Foto: Martijn Beekman

2012. Diederik Samsom, lijsttrekker van de PvdA bekijkt in een hotelkamer van het Marriott hotel de eerste prognoses. Foto: Martijn Beekman

2012. Mark Rutte en Diederik Samsom voor aanvang debat. Foto: Martijn Beekman

2012. Lijsttrekker Diederik Samsom neemt deel aan de buurtbarbecue op het Dalmeyerplein tijdens een campagnedag van de PvdA voor de verkiezingen Foto: Martijn Beekman

2013. Tweede Kamer, debat over de agenda van de Europese top. Premier Rutte geeft Kamervoorzitter van Miltenburg een handkus, al bellend. Foto: Martijn Beekman

