Fatema (13) en Morteza Akhlasi (11) komen uit de stad Ghazni in Afghanistan. De broer en zus kwamen tien maanden geleden samen met hun vader en moeder aan in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Nu slapen ze in de buitenlucht, niet ver van et kamp dat twee weken geleden in vlammen opging. Ze durven niet naar het nieuwe kamp want ze zijn bang dat ze daar hun vrijheden verliezen. Foto Jelle Krings