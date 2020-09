Van de laatste vijf burgemeesters van Baltimore zijn er vier vertrokken wegens fraude en incompetentie

Naar het Capitool Over deze serie De VS kiezen op 3 november een president en 470 leden van het Congres. Jutta Chorus volgt de verkiezingscampagne in het door Democraten gedomineerde Baltimore.

Een stad ter grootte van Rotterdam. En van de laatste vijf burgemeesters zijn er twee veroordeeld wegens fraude en afgetreden, is er een net de gevangenis in gegaan en een wegens incompetentie ontslagen. Dat is het politieke decor waartegen de verkiezingsstrijd om een congreszetel in Baltimore zich afspeelt.

Ik zoek politicoloog Matthew Crenson op in Towson, een buitenwijk, heuvelachtig met lieflijke cottages. Ver weg van de rauwe stadsrand. Crenson groeide op in West-Baltimore, in een huis dat nu verlaten en vervallen is. Hij schreef de politieke memoires van de stad, die armer was dan New York, dat ten noordoosten ligt, en politiek machtelozer dan Washington ten zuidwesten. Een tweederangs stad.

Dus ik vraag hem: zijn frauderende burgemeesters een constante in de geschiedenis van deze stad? „Nee”, antwoordt hij. „Dit zijn de enige burgemeesters die in de problemen zijn geraakt.”

De eerste die moest opstappen was Sheila Dixon in 2010. Zij had gemeentelijke geschenkkaarten gestolen, bedoeld voor families die onder de armoedegrens leefden. Haar opvolgster Stephanie Rawlings-Blake kreeg te maken met de moord op Freddy Gray, door politieagenten mishandeld en aan zijn verwondingen overleden. Zij weigerde de politie af te sturen op de rellen en plunderingen die daarop uitbraken. Hele buurten gingen in vlammen op. Ze moest vertrekken.

Catherine Pugh, de derde burgemeester op rij die moest aftreden, schreef een kinderboek, Healthy Holly, dat zij een ziekenhuis, een verzekeraar en een vrijwilligersorganisatie aansmeerde voor honderdduizenden dollars. Zij werd begin dit jaar veroordeeld voor fraude en belastingontwijking. Ze zit voor drie jaar in de gevangenis.

Samen met Crenson maak ik een lijstje van politici in Maryland: staatssenatoren, districtsbestuurders en pasgeleden nog een lid van het Huis van Afgevaardigden van de staat – allemaal voor de rechter verschenen. Vaak samen met hun echtgenoot, die partner in crime was. We tellen er vijf in de afgelopen dertien jaar. Toen hij staatssenator Nathaniel Oaks in 2018 tot drieënhalf jaar cel veroordeelde wegens corruptie, verzuchtte de rechter: „Deze rechtbank heeft al zo veel gezagsdragers uit Maryland in de beklaagdenbank gehad voor het aannemen van smeergeld en ik ben bang dat er meer zullen volgen.”

Het gaat zonder uitzondering om Democraten, witte en zwarte, die de publieke zaak dienen. Nadat ex-burgemeester Dixon haar wonden had gelikt, besloot ze zich dit jaar opnieuw kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap. Ze verloor in de voorverkiezingen. Nipt. „Ik heb vrienden, academici, die op haar stemden”, zegt Crenson, „omdat ze de moordcijfers in de stad omlaag had gebracht”.

Macht

Het heeft te maken met de macht van de Democratische Partij in Maryland en in Baltimore, legt Crenson uit. De laatste Republikeinse burgemeester werd gekozen in 1963. Tegenover tien geregistreerde Democratische kiezers staat één Republikein. Wat je doorgaans van Republikeinen hoort, dat ze kiesdistricten hertekenen zodat de zittende macht altijd wint, dat doen hier de Democraten. De sterke vakbonden zijn zonder uitzondering Democratisch. Er is kortom te weinig concurrentie.

„Wie de Democratische voorverkiezingen wint, wordt automatisch burgemeester”, zegt Crenson. „Maar de winnaar behaalt meestal maar een paar procenten meer dan zes andere kandidaten. Het mandaat waarmee hij of zij wordt gekozen, is klein. Dat maakt herverkiezing heikel.”

Crenson noemt het ‘frustratie-corruptie’. „Gekozen gezagsdragers die na een aantal termijnen niet meer zeker zijn van herverkiezing, worden roekeloos. Ze voelen dat ze zijn uitgespeeld en beginnen steekpenningen aan te nemen. Na mij de zondvloed, dat is het patroon.”

Geen wonder dat de Republikeinse Kim Klacik in dit district een kans ziet.

Met weemoed denkt Crenson terug aan William Donald Schaefer, een van de laatste krachtige burgemeesters, die van 1971 tot 1987 aanbleef. „Echt een burgervader, dag en nacht bezig met zijn ambt. Hij bouwde een haven, hij bouwde woningen. Niemand die het in de voorverkiezingen tegen hem op durfde te nemen.”

Na afloop zoek ik in West-Baltimore Sonja Jones nog eens op. Zij was de heroïneverslaafde die me opviel omdat zij op de buitentrap een boek zat te lezen. Herinnert zij zich nog een burgemeester? „Schaefer”, zegt ze meteen. „Van de dollar-huizen. Je kon het huis dat je van het stadsbestuur huurde, voor een paar dollar kopen. Dat was een prikkel om je hele straat schoon te houden.” Ze kijkt achterom naar het dichtgetimmerde huis waar ze zelf overnacht. „Wie zou dat nu nog willen?”