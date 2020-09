Typisch Nederland: Trampoline als remedie tegen de gezinscrisis

Online foto-expositie Ter gelegenheid van ons 50-jarige bestaan van NRC presenteren we zeven bijzondere fotoseries, waaronder de serie ‘Typisch Nederland’, van Jan Dirk van der Burg. Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland.

De thuistrampoline was al behoorlijk populair in Nederland – met name in het buitengebied – maar sinds ‘De Corona’ was er in het hele land een stormloop op deze speelvoorziening. Analoog aan de mondkapjesschaarste was er lange tijd geen trampoline meer te krijgen. Veel gezinnen zijn toen overgestapt op het bovengrondse zwembad – dat ook goed werkt als remedie tegen een latente gezinscrisis in quarantainetijd – maar meer seizoensgebonden is. In de nazomer die we net achter de rug hebben werd er wel gesprongen, maar niet meer gezwommen.

Voor beide attributen geldt dat hun monumentale aanwezigheid nogal in het oog springt. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de gezinnen die de achtertuin al vol hebben staan en daarom hun kostbare uitzicht én voortuinambitie opofferen voor het springplezier. Soms past de trampoline precies tegen het tuinhekje – handig, dan kan hij ook meteen op slot worden gezet met een oude fietsketting. Het blijft wel een schaars goed.