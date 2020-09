Met ontslag topkardinaal wil paus financiën verder opschonenn

Na nieuwe onthullingen over financiële malversaties heeft paus Franciscus een van de machtigste mannen in het Vaticaan de laan uitgestuurd. De harde maatregel is des te verrassender omdat de betrokkene, kardinaal Giovanni Angelo Becciù, een naaste medewerker van Franciscus was. Hij mag kardinaal blijven, maar zonder de daarbij behorende rechten.

Het gedwongen ontslag van Becciù past in het voornemen van de paus schoon schip te maken in de door corruptie, wanbeheer en malversaties geplaagde financiën van het Vaticaan. De controle op de geldstromen is sterk verbeterd, en sinds juni gelden strengere regels voor aanbestedingen en contracten. Maar Franciscus’ doel van volledige transparantie is nog ver weg, zo blijkt uit rapporten van toezichthouders.

Een van de problemen is dat er gescheiden geldstromen bestaan waarop onvoldoende zicht bestaat. Mogelijk heeft dat ook een rol gespeeld in de zaak-Becciù. Hij was van 2011 tot 2018 de tweede man op het Secretariaat van Staat, en daarmee een soort stafchef van de paus, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Wie deze functie bekleedt, geldt als de op twee na belangrijkste bestuurder in het Vaticaan.

Bijdragen van gelovigen

Het Secretariaat van Staat beheert de Petruspenning, vrijwillige bijdragen van gelovigen vanuit heel de wereld voor vooral liefdadigheidswerk – vorig jaar ongeveer vijftig miljoen euro. Een andere belangrijke inkomstenbron, die loopt via het Secretariaat voor Economie, zijn de toegangsgelden van de Vaticaanse musea en de verkopen in de supermarkt en op het postkantoor van het Vaticaan.

In 2014 heeft het Secretariaat van Staat een dubieuze vastgoedinvestering in Londen gedaan van 200 miljoen dollar (nu 172 miljoen euro). Dat was goed voor een belang van 45 procent, maar de voorwaarden bleken ongunstig. Eind 2018 besloot het Vaticaan de financiële constructie te veranderen, maar er zijn tientallen miljoenen betaald aan tussenpersonen om heel het project in eigendom te krijgen. Vorig jaar is een vijftal medewerkers van het Vaticaan geschorst hangende het onderzoek naar wat paus Franciscus zelf „corruptie’’ heeft genoemd.

Becciù heeft steeds ontkend dat er iets onrechtmatigs is gebeurd. Hij was eerder in 2018 prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen en kardinaal geworden. Dat was een beloning voor bewezen diensten. Zo had Becciù namens Franciscus een gevoelig conflict tussen het Vaticaan en de Orde van Malta weten bij te leggen.

Paus gesproken

Becciù heeft donderdag de paus gesproken. „Ik ben onschuldig en zal het bewijzen”, zei hij daarna tegen Il Messaggero. Volgens de krant had de paus tegen hem gezegd: „Ik heb u altijd erg gemogen en het spijt me, maar ik kan niet anders handelen.”

Eerder donderdag was bekend geworden dat het weekblad l‘Espresso zondag nieuwe beschuldigingen tegen Becciù publiceert. Hij zou familieleden op verschillende manieren hebben geholpen aan contracten met het Vaticaan. Zo zou hij voor honderdduizenden euro’s hebben doorgesluisd naar een instelling voor sociaal werk van zijn broer.

Het Vaticaan gaf donderdagavond alleen een korte verklaring uit dat Becciù zijn functie had neergelegd en afstand deed van zijn rechten als kardinaal, zonder verdere toelichting. Becciù is 72 en had tot zijn 80ste kunnen meestemmen in een conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. In 2015 trof de paus een vergelijkbare maatregel tegen de Schotse kardinaal Keith O’Brien, die was beschuldigd van seksueel misbruik. In 2018 verloor de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick niet alleen zijn rechten maar ook zijn kardinaalstitel na beschuldigingen van seksueel misbruik.