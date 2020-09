Spotprenten profeet mogelijk weer reden voor aanslag op Charlie Hebdo

In 2015 waren de journalisten van het productiebedrijf Premières Lignes getuige van de aanslag op Charlie Hebdo; vrijdag werden twee werknemers zelf het slachtoffer van wat wellicht opnieuw als een terreuraanslag was bedoeld op het satirische weekblad.

De twee werknemers, een man en een vrouw, stonden buiten in de Rue Nicolas Appert in het 11de arrondissement een sigaretje te roken toen zij plots werden aangevallen door een man met een hakbijl.

Buurtbewoner Claude Ibanez zag het vanaf zijn balkon gebeuren. „Ik hoorde geschreeuw en toen ik naar beneden keek zag ik een jonge vrouw die helemaal onder het bloed zat”, vertelt Ibanez net buiten de politie- afzetting. „Andere mensen kwamen het gebouw uitgerend met metalen staven. Ze zijn de dader achterna gerend. Ik denk dat we blij moeten zijn dat ze hem niet hebben ingehaald, anders waren er misschien nog meer slachtoffers gevallen.”

Een andere werknemer van het productiebedrijf vertelde aan het Franse persbureau AFP: „Ik hoorde geschreeuw en ben onmiddellijk naar het raam gelopen. „Ik heb een van mijn collega’s bebloed zien weglopen, achterna gezeten door een man met een machete.”

Twee mannen opgepakt

De twee journalisten verkeren in kritieke toestand. Kort nadien zijn in de buurt twee mannen gearresteerd; het is nog onduidelijk of ze allebei met de aanslag te maken hebben. Volgens de ooggetuigen was er maar één dader in de Rue Nicolas Appert. Volgens eerste berichten zou de inmiddels aangehouden hoofdverdachte een 18-jarige Pakistaan zijn.

De aanslag vindt plaats op het moment dat in Parijs sinds drie weken het proces loopt over de aanslagen op Charlie Hebdo en de joodse supermarkt Hyper Cacher in januari 2015. Als Charlie Hebdo inderdaad doelwit was, heeft de dader zich lelijk vergist: de redactie van Charlie Hebdo is na de aanslagen naar een andere locatie verhuisd, waar zij onder voortdurende politiebescherming staat.

In 2015 waren de broers Kouachi ook al slecht geïnformeerd: ze vielen eerst het verkeerde gebouw vinden, en eenmaal in het juiste gebouw vergisten ze zich aanvankelijk ook nog in de verdieping. Charlie Hebdo bevond zich op de tweede verdieping, pal tegenover de kantoren van Premières Lignes, een journalistiek productiebedrijf.

Toen de eerste schoten vielen barricadeerden de werknemers van Premières Lignes meteen de deur en pakten ze de kogelvrije vesten die zich op de redactie bevonden. Enkele werknemers klommen naar het dak van waar zij camerabeelden maakten die de wereld zijn rondgegaan.

Premières Lignes produceert onder meer de uitzending Cash Investigation voor tv-zender France 2, en het was de presentatrice van dat programma, Elise Lucet, die vrijdag met tranen in de ogen op France 2 bevestigde dat de slachtoffers werknemers van Premières Lignes zijn.

De Franse ordediensten waren op hun hoede voor een nieuwe aanslag sinds de aanvang van het proces. Dat Charlie Hebdo had besloten op de eerste zittingsdag opnieuw de spotprenten van de profeet te publiceren die aan de basis lagen van de aanslag in 2015, had geleid tot nieuwe dreigementen.

Al-Qaida zelf had op 11 september in zijn eigen tijdschrift gewaarschuwd dat de aanslag op Charlie Hebdo geen eenmalige gebeurtenis was, en had de rol van Saïd en Chérif Kouachi in 2015 opnieuw verheerlijkt. Ook gematigde moslimorganisaties zoals de universiteit Al-Azhar in Cairo hadden de herpublicatie van de spotprenten veroordeeld. Ook Pakistan heeft de herpublicatie veroordeeld. In dat land werd begin deze maand opnieuw betoogd tegen Charlie Hebdo.

Ernstige bedreiging

Eerder deze week moest de personeelschef van Charlie Hebdo al door de politie uit haar huis worden gehaald na bedreigingen die als ernstig werden opgevat.

Bij de aanslag op 7 januari 2015 kwamen acht redactieleden van Charlie Hebdo en vier anderen om het leven. De daders werden twee dagen later door de politie doodgeschoten. Hun handlanger Amedy Coulibaly schoot de volgende dag in Montrouge een politieagente dood, en doodde op 9 januari vier mensen tijdens een gijzeling in de joodse supermarkt Hyper Cacher in Parijs. Ook Coulibaly werd door de politie doodgeschoten.

De redactieleden van Charlie Hebdo staan sinds 2015 onder de bescherming van een politie-eenheid van 85 mannen en vrouwen. In de Rue Nicolas Appert bevindt zich een muurtekening ter ere van de slachtoffers van 2015, maar de politie had er geen rekening mee gehouden dat iemand een aanslag zou beramen op het oude redactieadres van Charlie Hebdo.

Buurtbewoner Ibanez is nochtans niet verbaasd dat zijn straat opnieuw doelwit is geworden. „Dit is waar Charlie woonde, het is een gedenkteken.”

Aan de andere kant van Parijs ging ondertussen het proces over de aanslagen van januari 2015 gewoon verder. Nadat het proces woensdag was stilgelegd omdat een verdachte mogelijk met Covid-19 was besmet, werd vrijdag de weduwe van dader Chérif Kouachi verhoord. Desgevraagd zei Izzana Kouachi: „Ik zeg vandaag, net als toen, dat ik deze monsterlijke daad zonder aarzeling veroordeel.”

