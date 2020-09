Schildpad in zeearm

Eerder dit jaar was er de dolfijn Zafar, die in de haven van Amsterdam rondzwom. Maar nu is er ook in de Oosterschelde een exotische diersoort opgedoken: een lederschildpad, die met zijn lengte van 2,5 meter tot de grootste schildpaddensoorten ter wereld behoort. Politieagenten van de Landelijke Eenheid filmden vanaf een boot het donkere silhouet van het dier, dat af en toe zijn kop boven water stak.

Normaal leven lederschildpadden in de Atlantische Oceaan. In de nazomer worden ze vaker in de Noordzee waargenomen, voor de Britse en soms de Nederlandse kust, maar dat er een exemplaar de Oosterschelde inzwemt is uitzonderlijk. Wel is in de Westerschelde al eens het schild van een fossiele lederschildpad aangetroffen, van zo’n 12 miljoen jaar oud.

Naam: lederschildpad Wetenschappelijke naam: Dermochelys coriacea Leefplek: Atlantische Oceaan. Broedt in tropische gebieden, zoekt voedsel in koudere wateren. Lengte: rond de 2,5 meter Gewicht: vaak meer dan 500 kilo Schild: Eet: kwallen Opvallend: de lederschildpad is de enige in zee levende schildpad die niet tot de zeeschildpadden behoort (maar tot de lederschildpadden).