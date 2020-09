Buidelrat wint prestigieuze Britse prijs voor heldenmoed

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rat een prestigieuze Britse onderscheiding in de wacht gesleept voor betoonde heldenmoed. Magawa, een Afrikaanse grote buidelrat van 1,2 kilo en zo’n zeventig centimeter lengte, ontving deze vrijdag de Gouden Medaille van de Britse liefdadigheidsorganisatie PDSA omdat hij in Cambodja 39 landmijnen en 28 andere niet-ontplofte explosieven onschadelijk hielp maken. Op de medaille staan de woorden ‘For gallantry’ (een moedige daad) en ‘We also serve’ (ook wij dienen) gegraveerd.

De zeven jaar oude laureaat is een van de Afrikaanse buidelratten die door de Belgische organisatie APOPO worden getraind in Tanzania in het opsporen van landmijnen. In Cambodja komen nog altijd veel mensen om door mijnen. De buidelratten kunnen met hun fijne neus de explosieve chemicaliën ruiken en zijn zo getraind dat ze dan even met hun pootjes in de grond krabben. Vervolgens maken experts de mijnen onschadelijk. De dieren zijn licht genoeg om mijnen niet te laten exploderen. Ratten kunnen zo in een half uur een oppervlak inspecteren ter grootte van een tennisbaan, waar het mensen dagen zou kosten.

De Britten kennen een lange traditie van eerbewijzen voor dieren die zich in oorlogssituaties of andere crises verdienstelijk maken. Op de sociale media wekte de prijs voor een rat dan ook geen grote beroering. Weliswaar werd die met enige verwondering begroet, maar er was over de hele linie veel waardering voor. Biologieleraar Jo Richardson noemde Magawa op Twitter „een beter wezen dan onze premier”.

Uitsluitend honden

De PDSA, die is opgezet om zieke dieren van financieel minder draagkrachtige burgers te verzorgen, loopt al jaren voorop bij zulke prijzen. Ze reikt sinds 2002 de Gouden Medaille uit voor dieren die zich door hun moed hebben onderscheiden. Tot nu toe waren de prijswinnaars uitsluitend honden.

Daarnaast reikt de PDSA al sinds 1943 de Mary Dickin-medaille uit, die nog iets hoger genoteerd staat en wordt vergeleken met het Victoria-kruis voor dappere Britse menselijke strijders. Deze eer viel 34 honden, 32 postduiven, vier paarden en een kat te beurt. Een van de prijswinnende duiven, William of Orange genaamd, vloog in 1944 cruciale informatie over de Geallieerde landing bij Arnhem in recordtijd naar zijn bestemming.

Het past bij een land dat zijn (huis)dieren vaak serieuzer neemt dan zijn mensen. Zo’n twintig miljoen honden en katten bevolken de Britse huizen. Sociologen wijzen er soms op dat het waarschijnlijk niet toevallig is dat de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (1824), de Britse dierenbescherming, dateert van ruim voor de oprichting van de National Society for the Prevention of Cruelty to Children (1889).

De voorliefde voor dieren komt ook tot uiting in het ledental van nog zo’n Royal Society, die voor de vogelbescherming. Dat bedraagt ruim een miljoen, meer dan alle leden van Britse politieke partijen bij elkaar opgeteld. Overigens schamperde de onlangs overleden filosoof Roger Scruton dat de bijdrage van de RSPB aan het welzijn van vogels er in de praktijk vooral op neerkwam „vruchteloos te rapporteren over hun verdwijning”.

Veel Britten, met name Engelsen, zullen – althans in sobere staat – tegenover menselijke buitenstaanders niet zo gauw hun emoties laten blijken. Dat gaat ze makkelijker af tegenover dieren. „Houd in gedachten dat de snelste weg naar het hart van een Engelse persoon, ongeacht hun klasse, via zijn huisdier is”, constateert de antropoloog Kate Fox in haar vaak geciteerde boek The English.

Rustige oude dag voor ezels

Op een evenement als Crufts, een jaarlijkse reusachtige hondenshow, is dit goed te zien. Sommige eigenaren maken er ook geen geheim van meer van hun viervoeter te houden dan van hun echtgenoot of echtgenote. Liefdadigheidsorganisaties kunnen steevast op grote bijdragen van het publiek rekenen. Een organisatie in het zuiden van Engeland, die werd opgezet om ezels een prettige oude dag te bezorgen, The Donkey Sanctuary, heeft inmiddels wereldwijd vertakkingen en een budget van zo’n 37 miljoen pond.

Londen is waarschijnlijk ook de enige hoofdstad ter wereld met een speciaal monument voor gesneuvelde dieren. Langs de chique Park Lane, naast Hyde Park, staat een oorlogsmonument voor dieren, waarin niet alleen grote hoeveelheden omgekomen paarden, honden en postduiven worden herdacht maar ook vuurvliegjes, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven van Ieper soms voor enige verlichting zorgden.

Lees ook: Meer liefde voor rottweiler dan voor man