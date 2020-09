NRC wint De Loep voor onderzoeksverhaal over burgerdoden in Irak

NRC-journalisten Kees Versteegh en Jannie Schipper hebben samen met Ben Meindertsma en Lex Runderkamp van de NOS De Loep gewonnen in de categorie Opsporende Onderzoeksjournalistiek, een prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek van Nederland en Vlaanderen in 2019. Zij kregen de prijs voor hun verhaal ‘De Nederlandse ‘precisiebom’ op een wapendepot van IS‘ over de zeventig burgerdoden in Irak die werden veroorzaakt door een Nederlandse luchtaanval begin juni 2015.

NRC en NOS ontdekten na anderhalf jaar gezamenlijk onderzoekswerk dat de fatale bom in Hawija werd afgeworpen door een Nederlandse F16. Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft zich al meerdere malen moeten verdedigen over het incident tegenover een uiterst kritische Tweede Kamer. „Een topverhaal met grote impact”, oordeelde de jury.

Lees hier het winnende verhaal: De Nederlandse ‘precisiebom’ op een wapendepot van IS

Versteegh zei bij het in ontvangst nemen van de prijs dat hij niet direct had verwacht dat de aanwijzingen voor Nederlandse betrokkenheid tot een concreet verhaal zouden leiden, toen de NOS hem benaderde voor een samenwerking. „Ik wist dat het een uiterst relevant onderwerp was, maar ook een uiterst moeilijk onderwerp om uit te zoeken.”

Andere prijswinnaars

Luuk Mulder en Siebe Sietsma van Nieuwsuur wonnen de prijs in de categorie Signalerende Onderzoeksjournalistiek voor hun verhaal ‘De schimmige wereld van het Maltese paspoort‘ en Bette Dam de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek voor haar boek ‘Op zoek naar de vijand‘ over talibanleider moellah Omar.

Er waren in totaal 101 inzendingen voor de door de Vereniging van Onderzoeksjournalisten De Loep georganiseerde prijsuitreiking. Daarvan waren negen producties genomineerd in drie verschillende categorieën. NRC was ook genomineerd voor het verhaal ‘Salafistische scholen leren kinderen zich af te keren van Nederland‘ van Andreas Kouwenhoven samen met Milena Holdert van Nieuwsuur. De jury stond onder leiding van Kees van den Bosch van De Groene Amsterdammer.

Lees ook dit genomineerde NRC-verhaal: Salafistische scholen leren kinderen zich af te keren van Nederland

De sinds deze zomer gepensioneerde onderzoeksjournalist Joop Bouma van Trouw kreeg een oeuvreprijs. Hij werd vooral bekend vanwege zijn onthullende verhalen over de tabaksindustrie. „Zorgelijk is dat in de regionale journalistiek veel minder geld beschikbaar is voor onderzoeksjournalistiek”, waarschuwde Bouma na het in ontvangst nemen van zijn prijs.

De aanmoedigingsprijs voor talenten tot dertig jaar oud ging naar Gidi Pols en Jochem van Staalduine van de Volkskrant voor hun verhaal ‘10 jaar na het faillissement draait DSB Bank als een tierelier‘ over de erfenis van de bank van Dirk Scheringa.