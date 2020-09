De combinatie van roem en zelfgezochte dood is moeilijk voorstelbaar. Het boek Nu ik je zie. Op zoek naar mijn vader van Merlijn Kamerling (1998), zoon van acteur, zanger en musicalster Antonie Kamerling, gaat over de keerzijde van roem.

Tien jaar geleden, op 6 oktober 2010, beïndigde Antonie Kamerling op 44-jarige leeftijd zijn leven. Merlijn was elf jaar oud. Antonie was getrouwd met actrice Isa Hoes met wie hij behalve zoon Merlijn ook dochter Vlinder had. Antonie was een van geliefdste personages uit de soap Goede tijden, slechte tijden en werd wel de nieuwe Rutger Hauer genoemd.

Merlijn Kamerling: Nu ik je zie. Op zoek naar mijn vader. Uitg. Boekerij, 288 blz. Prijs € 20,-

Op de eerste bladzijde stelt Merlijn dat zijn naam eigenlijk is: „Merlijn, de zoon van Antonie Kamerling”. Altijd is er die associatie, wat hem het idee gaf geen eigen persoonlijkheid te bezitten. Hij schrijft: „Toen mijn vader overleed, heb ik eerst twee jaar lang gehuild”. Daarna stopte hij het verdriet weg. Miljoenen televisiekijkers koesterden de herinnering aan Antonie Kamerling, maar de zoon sloot de deur naar zijn vader. Hij dacht te kunnen leven zonder nog aan hem te denken. Het beklemde hem ook dat hij telkens opnieuw werd geconfronteerd met de oorzaak van zijn vaders dood. Antonie leed aan kwellende onzekerheid en depressies.

Na tien jaar komt de kentering en wil Merlijn Kamerling zijn vader alsnog leren kennen, want, zoals hij schrijft: „dat ik hem niks meer kan vragen betekent niet dat er geen antwoorden zijn.” Op zoek naar zijn vader – en via zijn vader naar zichzelf – speurt hij het internet af naar interviews, film- en televisiebeelden om Antonie te zien en zijn stem te horen. Hij spreekt mensen uit zijn vaders omgeving onder wie acteur en producer Reinout Oerlemans, presentator Beau van Erven Dorens, zangeres en actrice Simone Kleinsma en tot slot zijn moeder. Hij zoekt naar woorden om zijn rouw vorm te geven en vindt die onder meer in het begrip ‘euthanasie’, hem aangereikt door Kristiaan Kamerling, Antonies broer: „Als je zelfmoord beschouwt als euthanasie (…) dan probeer je eerst alles uit wat mogelijk is. Als je echt alles hebt geprobeerd, maar niets maakt het leven draaglijk, dan kan ik me euthanasie voorstellen.” Het zijn grote thema’s in dit boek, opgetekend in een directe stijl, alsof Merlijn het de lezer zelf vertelt.

Hij dacht te kunnen leven zonder nog aan zijn vader te denken

De titel Nu ik je zie is een variatie op het lied Toen ik je zag, waarmee Antonie Kamerling als zanger een hit scoorde. Isa Hoes gaf eerder haar autobiografie de titel van dit liefdeslied mee, met als ondertitel Mijn leven met Antonie Kamerling (2013). Pas nu heeft Merlijn dat boek durven lezen.

Een cruciaal moment in zijn zoektocht is het zien van een openhartig interview door Ivo Niehe met de heel jonge Antonie op het hoogtepunt van zijn roem als Peter Kelder in GTST. Zijn bekendheid beangstigt de 24-jarige acteur, hij zegt dat hij zich niet „op straat durft te vertonen” en vooral: „Ik werd er eng van…” Het doet Merlijn beseffen dat zijn vader vanaf het begin van zijn carrière de keerzijde van de roem heeft gevoeld.

Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: „Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”

