Man schiet agent dood in politiebureau Londen

In Londen heeft een 23-jarige man vrijdagochtend vroeg een politieagent en later zichzelf neergeschoten. Dat gebeurde in het Croydon Custody Centre, meldt Scotland Yard, een politiebureau in het zuiden van de stad. De agent is aan zijn verwondingen overleden, meldt de Londense politie. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De man werd op het bureau ingerekend na een arrestatie, onduidelijk is na welk vergrijp. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht, volgens onder meer The Guardian houdt men geen rekening ermee dat de verdachte een terroristisch motief had. Evenmin is duidelijk hoe de verdachte erin slaagde een vuurwapen mee het bureau in te krijgen. Korpschef Cressida Dick noemt de dood van de agent schokkend. „In mijn hart ben ik bij zijn familie, vrienden en directe collega’s.”

Strenge wapenwetten

Het Verenigd Koninkrijk heeft strenge wapenwetten. De laatste keer dat een agent werd doodgeschoten door een verdachte, was in 2012 in Manchester. Een meerderheid van de Britse agenten draagt überhaupt geen vuurwapen. In een onderzoek uit 2017, aangehaald door het Britse persbureau Reuters, gaf 43 procent van de Britse agenten aan geen behoefte te hebben aan een wapen. Een iets kleiner percentage zou wel graag een vuurwapen toevoegen aan de uitrusting.

Vanuit de Britse politiek is vrijdagochtend uitgebreid gereageerd op de dood van de agent. „Dit is een droeve herinnering aan het feit dat de politie elke dag gevaar trotseert om de rest van ons te beschermen”, schreef minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel op Twitter. Premier Boris Johnson: „We zijn een gigantische dankbaarheid verschuldigd aan de mensen die hun leven iedere dag riskeren om ons te beschermen.