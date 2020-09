Machtige kardinaal Becciu treedt terug

De machtige kardinaal Giovanni Angelo Becciu is teruggetreden. Hij diende als prefect van de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen zijn ontslag in bij paus Franciscus, die dat donderdagavond heeft aanvaard, meldt het Vaticaan. Waarom hij vertrekt heeft de persafdeling van de Heilige Stoel niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk houdt het ontslag verband met een groot financieel schandaal dat de kerk miljoenen heeft gekost aan zowel investeringen als bemiddelingskosten. Mogelijk nam Becciu het zeldzame besluit terug te treden onder druk van de paus.

De Italiaanse kardinaal is in verband gebracht met een vastgoeddeal die voor het Vaticaan een hoofdpijndossier werd. De kerk stak in 2014 200 miljoen dollar (nu zo’n 172 miljoen euro) in een project in de Londense wijk Chelsea. Daarbij werkte Becciu samen met Raffaele Mincione. Volgens een reconstructie van FT had die zakenman het pand aan 60 Sloane Avenue voor relatief weinig geld op de kop getikt. Na een grote verbouwing zou Mincione tientallen miljoenen hebben kunnen verdienen aan 49 nieuwe appartementen.

De kerk had via het investeringsfonds van Mincione een aandeel in het gebouw én betaalde hem bemiddelingskosten. In een poging om van die constructie af te komen, kocht de kerk uiteindelijk het hele pand in 2018. Mincione zou met het project zo’n 140 miljoen euro verdiend hebben, terwijl het Vaticaan met een onvoltooid vastgoedproject kwam te zitten. Of die uitkoopoperatie uiteindelijk op een nette manier is verlopen, is volgens FT ook nog onderwerp van onderzoek. Paus Franciscus heeft in ieder geval al gesproken van corruptie.

Substituut

Kardinaal Becciu was de laatste jaren als prefect verantwoordelijk voor zalig- en heiligverklaringen, maar in 2014 was hij de zogenoemde substituut voor Algemene Aangelegenheden bij het Secretariaat voor Algemene Zaken van de Heilige Stoel. In die functie was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van de paus. De politie deed in 2019 invallen bij het Secretariaat voor onderzoek naar de Londense vastgoeddeal. Hoewel daarbij mogelijk is geknoeid met de boekhouding, is Becciu voor zover bekend geen verdachte. Een handvol andere medewerkers van het Vaticaan wel.

De huidige paus Franciscus creëerde Becciu in 2018 als kardinaal en zette hem aan het hoofd van de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen. Ondanks zijn ontslag behoudt Becciu zijn waardigheid (rang) van kardinaal. Wel deed hij afstand van zijn rechten, waardoor hij bijvoorbeeld niet mag stemmen over de opvolger van paus Franciscus. De Schotse kardinaal Keith O’Brien trad op een vergelijkbare manier terug vanwege zijn rol in seksueel misbruik binnen de kerk. Ook hij bleef kardinaal en verloor zijn rechten. De Amerikaan Theodore McCarrick nam eveneens vanwege zijn rol in misbruik binnen de kerk ontslag in 2018, maar verloor wel zijn waardigheid.