Kado van een miljard en machtswissel bij mediaconcern Axel Springer

Met een royaal gebaar heeft grootaandeelhouder Friede Springer van het Duitse mediaconcern Axel Springer een belangrijk deel van haar aandelen én de macht bij het bedrijf overdragen aan bestuursvoorzitter Mathias Döpfner. Met het geschenk van naar schatting 1 miljard euro moet Döpfner (57) de continuïteit van de onderneming waarborgen, aldus Springer (78).

Döpfner, musicoloog en oud-journalist, is al sinds 2002 topman van het concern. Van een traditioneel Duits mediabedrijf, met onder meer de kranten Bild en Die Welt, heeft hij een grote Europese speler gemaakt op het terrein van onder meer digitale advertenties voor vacatures en onroerend goed. Digitale activiteiten zijn goed voor 73 procent van de omzet.

Er werken 16.000 mensen bij Axel Springer. De omzet bedroeg afgelopen jaar 3,1 miljard euro, de winst 263,7 miljoen.

Aandelen teruggekocht

Friede Springer heeft Döpfner nu, na jarenlange samenwerking, tot haar opvolger gemaakt. Zij is de weduwe van oprichter Axel Springer, bij wie ze aanvankelijk werkte als kindermeisje. In 1978 trouwden ze en werd ze zijn vijfde en laatste echtgenote. Na zijn dood, in 1985, werd zij uitgever. Ze spande zich er met succes voor in om het verspreid geraakte aandelenbezit van het bedrijf weer voor een groot deel terug te kopen en het bedrijf onder controle te krijgen.

In de jaren zestig en zeventig waren Axel Springer en zijn krantenconcern, en vooral Bild, fel omstreden. De oplage van het boulevardblad is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd (tot 1,2 miljoen). Maar nog altijd legt het blad, en daarmee ook het moederbedrijf, politiek gewicht in de schaal. Bij de opening op 6 oktober van het nieuwe bedrijfspand in Berlijn, ontworpen door architect Rem Koolhaas, komt president Steinmeier een toespraak houden. Bondskanselier Merkel onderhoudt vriendschappelijke contacten met Friede Springer.

Pleegzoon

Tussen Friede Springer en Döpfner klikte het snel. De journalist die zijn loopbaan was begonnen als muziekrecensent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, werd in 1998 benoemd tot hoofdredacteur van Die Welt. Twee jaar later trad hij toe tot de directie van het bedrijf, nog weer twee jaar later werd hij bestuursvoorzitter. En nu is hij in zekere zin de erfgenaam van Friede Springer, die geen kinderen heeft.

Ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag gaf ze Döpfner al eens een aandelenpakket ter waarde van zo’n 70 miljoen euro. Ze lijkt hem als een soort pleegzoon te zien en is peetmoeder van een van zijn kinderen. „Ik ben blij dat ik in Mathias nu mijn opvolger heb gevonden”, aldus Springer.

Criticus van Google

Döpfner speelt in het Duitse medialandschap een belangrijke rol, niet alleen als bestuursvoorzitter van Axel Springer, maar ook als president van het verband van Duitse krantenuitgevers. Hij is een uitgesproken criticus van de monopolie-positie van Google in de wereld.

Google weet meer over iedere digitaal actieve burger dan George Orwell zich in zijn wildste dromen in het boek

In 2014 schreef hij een open brief aan toenmalig Google-topman Eric Schmidt, met de kop: Waarom we bang zijn voor Google. „Google weet meer over iedere digitaal actieve burger dan George Orwell zich in zijn wildste dromen in het boek 1984 kon voorstellen”, waarschuwde hij.

Hij hekelde dat uitgevers overal ter wereld voor hun inkomsten sterk afhankelijk zijn van de algoritmes van Google, die hun bezoekcijfers kunnen maken en breken.

Om de digitale strategie van Axel Springer verder te kunnen uitbouwen, kwamen Döpfner en Friede Springer vorig jaar met de grote Amerikaanse investeerder KKR overeen dat deze private-equity-firma Axel Springer van de beurs zou halen en grootaandeelhouder zou worden. KKR heeft nu 47,6 procent van de aandelen.

Onrustige slaap

Friede Springer maakte donderdag bekend dat ze Döpfner zo’n 15 procent van de aandelen schenkt. Daarnaast koopt hij van haar nog eens een pakket van 4,1 procent, voor 276 miljoen euro. Daarmee komt zijn belang, samen met de aandelen die hij al eerder bezat, op 22 procent – evenveel als het resterende deel dat Friede Springer behoudt. „Ik heb altijd al verlangd naar de onrustige slaap van de ondernemer, en wilde nooit alleen maar manager zijn”, verklaarde Döpfner tegenover persbureau dpa.

Friede Springer geeft Döpfner bovendien het stemrecht dat bij haar aandeel hoort, zodat hij bijna op gelijke hoogte als KKR staat. Kleinere aandelenpakketten zijn in het bezit van kleinkinderen uit eerdere huwelijken van Axel Springer.

Hoewel het bedrijf Axel Springer bij het grote publiek nog altijd vooral bekend is om het boulevardblad Bild en de liberale kwaliteitskrant Die Welt, behoren die kranten in financieel opzicht niet meer tot de kern van het bedrijf.

Andere kranten, zoals de Berliner Morgenpost en het Hamburger Abendblatt, heeft het concern al afgestoten. De tv-zender N24 hoort inmiddels bij Die Welt en heeft ook de naam Welt aangenomen. „We blijven een journalistiek huis”, zegt Friede Springer.