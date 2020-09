In de App Store heeft Apple altijd gelijk

‘Deze app wil je volgen, ook in andere apps en op websites. Wil je dat toestaan, ja of nee?’ Deze simpele vraag moet elke iPhone-app straks voorleggen aan de gebruiker. De verplichte privacypop-up, die Apple op 22 juni aankondigde, bracht een schok teweeg in de advertentieindustrie. Met deze ene vraag haalt Apple de technologie onderuit waar honderdduizenden gratis apps in de App Store gebruik van maken. Want, zo is de verwachting, de meerderheid van de consumenten kiest voor optie twee: nee, volg mij niet.

Binnen tien dagen lag er een brief op het bureau van Apple-topman Tim Cook, ondertekend door Europese uitgevers en marketingbedrijven. Of Apple wel besefte dat de pop-up strijdig is met de Europese privacywetgeving. En dat Apple aan zijn eigen advertentienetwerk niet dezelfde strenge voorwaarden stelt. Oneerlijke concurrentie, dus.

Apples reactie: geen reactie.

Pas na lang aandringen kwam het drie maanden later tot een overleg. Op vrijdag 11 september zaten twintig vertegenwoordigers uit de Europese advertentieindustrie, gamesbedrijven en mediasector in een video-overleg met een Apple-vertegenwoordiger uit Ierland. Die had veertig minuten om de klachten aan te horen en moest er toen echt vandoor.

Het gesprek bleek mosterd na de maaltijd: Apple had een week eerder besloten de invoering van de privacyvraag uit te stellen, van najaar 2020 naar voorjaar 2021. „Om ontwikkelaars wat tijd te geven om de noodzakelijke aanpassingen te maken”, luidt de verklaring van Apple. Maar dat de pop-up er komt, is zeker. Want in de App Store is Apples wil wet.

Een economie op zich

Apple heeft een bijzondere positie in de techwereld: het bedrijf beheert de App Store, de enige toegangspoort tot anderhalf miljard iPhone- en iPad-gebruikers, consumenten die uren per dag op hun schermen zitten te turen. Dat is goud waard.

In de gamewinkel is 30 procent commissie de standaard 30 procent commissie, dat betalen gamebedrijven overal in alle online gamewinkels behalve het niche Itch.io en de Epic Store. Of Apple trendsettend was? Dat weet niemand zeker. „Online gamewinkel Steam begon rond 2006”, zegt gamemaker Bertine van Hövell tot Westerflier. „Toen was iedereen enthousiast, traditionele winkels kosten meer.” Nu is het een dure rekensom: de 30 procent commissie wordt meestal over het totale bedrag mét btw gerekend. „Dat is bijna de helft van elke verdiende euro. Ik moet dus het dubbele van mijn budget terugverdienen om winst te maken. Anders kon ik een marketeer aannemen, of meer geld in de kwaliteit van mijn games steken.” „De App Store is veel groter dan vroeger, die 30 procent is nu te agressief”, zegt Tijmen Roberti van Firi Games. „Maar gamemakers hebben weinig marginale kosten, voor ons is het gemakkelijker dan andere appmakers.” Wel ergert hij zich dat Netflix een betere ‘taks’ krijgt. „Apple meent dat de regels voor iedereen hetzelfde zijn.” De ‘taks’ verlagen is belangrijk, maar de belangen van de coalitie staan los van die van kleine „mom and pops” gamestudio’s, zegt gamemaker Derk de Geus. De App Store noemt hij veilig en simpel. Bovendien is privacy voor de consument belangrijk „Dat we iets minder gericht advertenties tonen, is dan maar zo.”

De downloadwinkel startte in 2008, met 100.000 apps. Inmiddels is de App Store een platform met twee miljoen apps en diensten, een economie op zich: de app-economie zorgt in de VS voor 2,1 miljoen banen, becijferde Apple. In Europa zou het gaan om 1,8 miljoen banen. In 2019 zou 519 miljard dollar (462 miljard euro) aan omzet gegenereerd zijn via de downloadwinkel, inclusief goederen en (fysieke) diensten.

De App Store startte in 2008 met 100.000 apps, nu is het een platform met twee miljoen apps en diensten

Die economische impact schept verantwoordelijkheid. Een nieuwe toevoeging aan de richtlijnen voor de App Store – een lijvig document van 13.000 woorden – kan hele bedrijfstakken ontwrichten. Dat merkten de Europese uitgevers en marketingorganisaties toen Apple de privacypop-up aankondigde, zonder overleg vooraf. In één klap zien ze zich afgesneden van IDFA, de identifier for ads die gebruikt wordt om je activiteiten in apps te volgen, zoals een cookie op een website. Ook Amerikaanse advertentienetwerken protesteerden tegen de beleidswijziging.

Brancheorganisaties News Media Europe en de European Publishers Council, die uitgevers vertegenwoordigen, sloten zich deze week aan bij de Coalition for App Fairness. Dat is een initiatief van muziekdienst Spotify en Epic Games, maker van het populaire spel Fortnite. Die twee bedrijven gaan voorop in de strijd tegen de ‘Appletaks’, de commissie die Apple vraagt voor digitale producten en diensten die via de App Store verkocht worden. Ook lid van de coalitie: Match, eigenaar van datingapp Tinder, en Tile, producent van een gadget die helpt je spullen terug te vinden. Zowel Match als Tile lag eerder met Apple in de clinch.

De Canadese voedings-app PrePear haakte ook aan. Dat bedrijf raakte verwikkeld in een rechtszaak met Apple omdat het logo – een peer – te veel zou lijken op dat van Apple – een appel.

De Coalition for App Fairness richt zich ten dele op Google, dat in de Android Play Store ook 30 procent afdracht eist. Maar dat besturingssysteem biedt ruimte om buiten Googles eigen downloadwinkel om te werken. Die optie heeft iOS niet: Apple wil maximale grip op software om de veiligheid van consumenten te waarborgen en zijn eigen belangen te beschermen.

NRC sprak met meerdere Europese softwaremakers die worstelen met de gevolgen van Apples voorwaarden. Ze willen alleen op achtergrondbasis praten. Hardop klagen durft niemand, uit angst voor sancties of verwijdering uit de App Store.

Het voornaamste pijnpunt: consumenten die via een iPhone-app een abonnement afsluiten op een betaalde dienst – datingsite, digitale boekendienst, games of nieuws – vallen onder het App Store-regime. Er moet in de meeste gevallen 30 procent over het eerste abonnement worden afgedragen. Voor veel bedrijven is dat niet rendabel, dus kiezen ze ervoor om niets via de App Store aan te bieden.

Wie zijn klanten er toch op wijst dat je buiten de app, via het web, een abonnement kan afsluiten, wordt meteen door Apple teruggefloten. Dat is frustrerend, zegt een van de ontwikkelaars. „Onze klanten begrijpen het niet.”

Exploitatiemogelijkheden

Sinds 2018 legt Apple, groot geworden met de verkoop van hardware, de nadruk op digitale diensten. De grote schare iOS-gebruikers biedt veel exploitatiemogelijkheden; via commissie over andere apps en via eigen betaalde diensten. Naast Apple Music verscheen gamedienst Arcade, Apples eigen tv-aanbod, een nieuwsdienst en een fitnessabonnement. Die producten staan vooraf geïnstalleerd op elke iPhone en worden vanaf komend najaar in bundels aangeboden. De pakketprijzen helpen voorkomen dat klanten overstappen naar concurrenten, tot frustratie van met name Spotify.

Apple (jaaromzet 260 miljard dollar, 224 miljard euro) eist meer ruimte op in de App Store. Tegelijkertijd omringt Apple de gebruiker met een eigen betaalsysteem, een eigen loginmethode en een browser die het volgen van gebruikers door adverteerders moeilijker maakt.

Privacy is daarin telkens het speerpunt. Dat is in het belang van de iPhonegebruiker – die kan zich straks in één klik van alle tracking in apps ontdoen. Maar het is ook in het belang van Apple. Aan gratis apps verdient Apple immers niets. Aan betaalde diensten die 30 procent commissie moeten afstaan, wel.

In juni startte de Europese Commissie een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik bij het App Store-beleid, na een klacht van Spotify en e-bookdienst Kobo. Op dit moment wordt andere Europese bedrijven gevraagd hun klachten over Apple kenbaar te maken.

Hoewel Apple op de smartphonemarkt geen monopolie vormt – Android heeft een veel groter martkaandeel – voelen ontwikkelaars zich toch overgeleverd aan de grillen van Apple. De iOS-markt is onmisbaar, zeker in West-Europa en Scandinavië; regio’s die voorop lopen in digitale mediaconsumptie. De App Store bereikt in Nederland ongeveer 30 procent van de mobiele gebruikers, een doelgroep die relatief kapitaalkrachtig is.

Andere spelregels

Ook in de VS, waar Apple een marktaandeel van 50 procent heeft, groeit de politieke druk op Apple. Zelfs grote softwareontwikkelaars lopen tegen de muren van de App Store op. Amazon bouwde daarom maar een gamedienst die via het web werkt, om Apple te omzeilen.

Eerder strandden pogingen van Microsoft en Google om gamediensten aan te bieden via de App Store. De reden is dat Apple spelletjes anders behandelt dan videodiensten zoals Netflix.

Facebook worstelt ook met de manier waarop de App Store met games omgaat. „En daar kunnen wij helaas niets aan veranderen”, zegt Vivek Sharma, de baas van Facebooks gamingdivisie, in een videogesprek. Apple en Facebook staan op gespannen voet met elkaar als het gaat om privacy, maar deze kwestie gaat over webspelletjes als CandyCrush, in de Facebook-app en een losse Facebook Gaming-app. Deelnemers kunnen in zulke games extra items kopen, maar volgens Sharma staat Apple dat niet toe.

„De enige manier om onder het verbod uit te komen is dat spelontwikkelaars de regels voor de iPhone-games aanpassen.” Dat is onbegonnen werk, aldus Sharma. Hij vindt dat Apple zelf de regels aan moet passen, maar die kans is klein. „Een bedrijf als Facebook is groot genoeg om mensen in dienst te hebben die fulltime met Apple onderhandelen. Maar ze reageren niet eens op onze bezwaren.”